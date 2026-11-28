Olayın gelişimi:
Muğla'nın Milas ilçesi Kazıklı mevkiindeki balık çiftliğinde bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu kısa sürede olay yerine ulaştı.
Tahliye ve sağlık teslimi:
Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşı deniz yoluyla bota alarak güvenli bir şekilde kıyıya taşıdı. Tahliye edilen kişi, kıyıdaki 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.
Müdahale, olay yerine hızlı sevk ve koordinasyon ile tamamlandı.
MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİ KAZIKLI MEVKİİNDEKİ BALIK ÇİFTLİĞİNDE RAHATSIZLANAN VATANDAŞ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN DENİZ YOLU İLE TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
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