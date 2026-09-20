Kazım Karabekir'de tek gol Miguel Cardoso'ya: Erzurumspor 1-0 kazandı

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Samsunspor'u 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Maçın tek golünü Miguel Cardoso (45. dk) kaydederken, karşılaşma genelinde iki ekip de temkinli ve savunma öncelikli bir oyun sergiledi.

maçtan öne çıkan anlar:

62. dakikada Miguel Cardoso'nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinden Eren Tozlu'nun yerden vuruşunda top, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

70. dakikada Josataf Mendes'in ceza sahası dışının sağ çaprazından sert şutunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

89. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çeldi ve skoru korudu.

kadrolar, değişiklikler ve maç notları:

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Şener

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Festy Ebosele dk. 82), Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Brandon Baiye, Guram Giorbelidze, Elisha Owusu, Martin Rodriguez (Sefa Akgün dk. 57), Miguel Cardoso (Ibrahim Yalatif Diabate dk. 67), Eren Tozlu (Gyrano Kerk dk. 67)

Yedekler: Matija Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Fettahoğlu, Cengizhan Bayrak, Nariman Akhundzaza, Lawrence Agyekum

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Samsunspor: Okan Kocuk, Josataf Mendes, Strahinja Erakovic, Gabriele Guarino, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Elliot Watt (Yirigue Sekongo dk. 65), Saikaba Jarju (Tanguy Coulibaly dk. 46), Samed Onur (Yalçın Kaya dk. 79), Emre Kılınç, Mohamed Bayo

Yedekler: Efe Yiğit Üstün, Bilal Beyazıt, Igor Drapinski, Yunus Emre Çift, Enes Albak, Haluk Mustafa Tan

Teknik Direktör: Thorsten Fink

Gol: Miguel Cardoso (dk. 45) Erzurumspor FK

Sarı kartlar: Miguel Cardoso, Elisha Owusu, Brandon Baiye (Erzurumspor FK); Samed Onur, Emre Kılınç (Samsunspor)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA SAMSUNSPOR'U 1-0 MAĞLUP ETTİ.