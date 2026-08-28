Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Kazlıçeşme'de İETT otobüsünün site duvarına çarpması can aldı

Zeytinburnu Kazlıçeşme'de saat 17.00 civarında bir İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 19:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kazlıçeşme'de İETT otobüsünün site duvarına çarpması can aldı

Kaza ve ilk müdahale:

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde, saat 17.00 sıralarında seyir halindeki bir İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi ve kaza yerinde müdahaleler başladı.

Yaralıların durumu:

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı; yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak aktarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere ambulanslarla taşındı ve tedavi altına alındılar.

Valilik açıklaması ve soruşturma:

İstanbul Valiliği yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, kazanın Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde gerçekleştiğini, müdahale ekiplerinin sevk edildiğini ve ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 17 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada ayrıca yaralıların çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındığı ve olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Serik'te ev önünde geri manevra: 1,5 yaşındaki çocuk araç altında kalarak yaşamı...
images

Depremzedenin motosikleti çocuk hırsızlar tarafından çalındı
images

Kaş'ta alevlere karşı gökyüzü ve kara ekipleri seferber
images

Denizli'de gülümseyen zanlı dikkati çekti: kaçırıp soyarak haraç iddiası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağımsızlık meşalesi gelecek kuşaklara miras olacak

Adilcevaz'da asırlık değirmen zamanla yarışıyor

İklim kararları yarının sağlığını belirliyor: Düzce'de farkındalık eğitimi

Asırlık değirmen Adilcevaz'da geleneği öğütmeye devam ediyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı