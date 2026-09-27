Kazma Bağları'nda gönüllülerle başlayan temizlik hareketi

etkinlikte neler yapıldı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, toplumda çevre bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Kazma Bağları mevkiinde gerçekleştirildi. 'Şehrimi Seviyorum, Doğayı Koruyorum' temasıyla düzenlenen organizasyonda belediye ekipleri ile gönüllü çevre elçileri el ele vererek bölgedeki atıkları tek tek topladı.

Çalışma sırasında çevreye bırakılan çöpler toplanırken, geri dönüştürülebilir atıklar ayrıştırıldı ve uygun toplama alanlarına yönlendirildi. Yapılan uygulama yalnızca bir alanın temizlenmesinden öte, atık yönetimi ve geri dönüşümün pratik adımlarının gösterilmesine de hizmet etti.

katılımcı profili ve uygulamalar:

Etkinliğe her yaştan vatandaş ilgi gösterdi; özellikle çocukların aktif katılımı dikkat çekti. Katılımcılar, atık toplama ekipmanlarıyla sahada çalıştı, geri dönüşebilen materyallerin nasıl ayrıştırılacağı konusunda uygulamalı bilgi aldı. Bu sayede temizlik çalışması aynı zamanda kısa bir eğitim ve farkındalık seansına dönüştü.

amaç ve verilen mesaj:

Organizasyonun temel hedefi, doğal yaşam alanlarının korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu bilincini pekiştirmekti. Yetkililer, doğaya bırakılan atıkların çevre ve yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, temiz doğanın sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Etkinlik, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma mesajını güçlendirerek sonlandırıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA GÖNÜLLÜ DOĞA SEVERLERLE BİRLİKTE ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI