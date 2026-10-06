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KBRN tehdidine karşı küresel dayanışma ve yapay zekâ destekli önleme

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD'daki 4. Uluslararası KBRN Kongresi'nde KBRN tehditlerinin sınır tanımadığını; küresel dayanışma ve yapay zekâya vurgu yaptı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

KBRN tehdidine karşı küresel dayanışma ve yapay zekâ destekli önleme

Kongre, tema ve çağrı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD Başkanlığında düzenlenen 4'üncü Uluslararası KBRN Kongresi kapsamında yapılan "Yapay zeka çağında KBRN tehditlerini yeniden tanımlamak" oturumunda konuştu. Bakan Çiftçi, kongrelerin 2017'den bu yana bilim dünyası, uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektörü aynı masa etrafında buluşturan güçlü bir iş birliği platformuna dönüştüğünü belirtti.

Bakan, medeniyet tasavvuru çerçevesinde insan ile tabiatın kopuk olmadığını; insanın yaşadığı alemin sahibi değil, emanetçisi olduğunu vurguladı. Çiftçi, toprak, su, hava ve bütün canlı hayatının korunmasının KBRN güvenliğinin merkezinde olduğunu ifade ederek, "KBRN tehditleri sınır tanımıyor. Bu nedenle risk ortaksa bilgi de ortaklaşmalı; tehdit küreselse dayanışma da küresel ölçekte güçlenmelidir" dedi.

Yapay zekâ ve önleyici güvenlik:

Çiftçi, teknolojik gelişmelerin KBRN güvenliğinin sınırlarını yeniden şekillendirdiğini belirtti: genetik mühendisliği, sentetik biyoloji, yapay zekâ, otonom sistemler ve çift kullanımlı teknolojilerin tehditlerin niteliğini değiştirdiğini söyledi. Kongrenin "Yapay zeka çağında KBRN tehditlerini yeniden tanımlamak" temasının bu dönüşümü doğru okumaya yönelik bir uyarı olduğunu vurguladı.

Bakan, yapay zekânın insanlığa büyük imkanlar sunarken aynı zamanda yeni risk alanları oluşturduğunu kaydetti. Devlet kapasitesinin bu yeni risklere göre sürekli güçlendirildiğini belirterek, teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmanın önemine dikkat çekti. Erken uyarı sistemleri, yapay zekâ destekli veri analizi ve sensör teknolojilerinin KBRN ajanlarının tespitinde daha etkin kullanılacağı ifade edildi.

Ayrıca, radyolojik veya kimyasal kirlenmenin bulunduğu sıcak bölgelerde personel güvenliğini koruyacak; keşif, numune alma ve arındırma faaliyetlerinde kullanılacak robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik kapasitenin geliştirildiği açıklandı.

Ulusal ve uluslararası iş birliği:

Bakan Çiftçi, kamunun kapasitesini, akademinin bilimsel derinliğini, özel sektörün yenilikçi gücünü ve uluslararası kuruluşların tecrübesini ortak bir hedef etrafında buluşturduklarını söyledi. Kongre boyunca ortaya konulacak her yeni fikir, bilimsel çalışma ve iş birliğinin geleceğin KBRN güvenlik politikalarına önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Programa İçişleri Bakanı Çiftçi'nin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü de konuşmacı olarak katıldı. Kongreye yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanı, uzman, akademisyen, öğrenci ile kamu ve özel sektör temsilcileri katılacak ve KBRN alanındaki güncel tehditler ile çözüm yaklaşımları kapsamlı şekilde ele alınacak.

Etkinlik kapsamında KBRN alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalar, oluşturulacak stant alanlarında ürünlerini sergileme ve tanıtma imkânı bulacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: &quot;KBRN tehditleri sınır tanımıyor. Bu nedenle risk ortaksa bilgi de...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "KBRN tehditleri sınır tanımıyor. Bu nedenle risk ortaksa bilgi de ortaklaşmalı; tehdit küreselse dayanışma da küresel ölçekte güçlenmelidir"

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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