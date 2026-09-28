KBÜ dünya sıralamasında 236 basamak yükselişle 715'inci oldu

karabük üniversitesi greenmetric 2026 sonuçları

Karabük Üniversitesi, UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması 2026'da sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla öne çıkarak dünya genelinde 236 basamak yükseldi ve 2026 yılı listesinde 715'inci sırada yer aldı. Türkiye sıralamasında ise son üç yılda toplam 22 basamak ilerleyerek 2024'teki 96'ncı sıradan 2026'da 74'üncü sıraya çıktı.

Üniversitenin sıralamadaki hızlı yükselişi yıllara yayılarak gerçekleşti; 2025 yılında bir önceki yıla göre 145 basamak artış kaydedilmiş, 2026 sonuçlarıyla bu ivme devam etmiştir.

sıralamadaki yükselişin ana başlıkları:

UI GreenMetric değerlendirmesi, kurumların sürdürülebilirlik performansını bir dizi gösterge üzerinden ölçer. Karabük Üniversitesi için öne çıkan alanlar arasında temiz enerji, yeşil ulaşım, sürdürülebilir eğitim ve genel çevre duyarlılığı yer aldı. Ayrıca üniversitenin uyguladığı sıfır atık politikaları ve kampüs ölçeğindeki sürdürülebilir kampüs çalışmaları da sıralamadaki ilerlemeye doğrudan katkı sağladı.

rektörün değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen sonuçların kurumun sürdürülebilirlik anlayışının uluslararası platformlara yansıması olduğunu vurguladı. Kırışık, “GreenMetric’te 2024-2026 döneminde dünya genelinde 236 basamak yükseldik, Türkiye’de ise 22 basamak yükseldik. Burada Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurmuş olmamızın da çok büyük bir katkısı var.” ifadelerini kullandı.

Kırışık, sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsal anlayışla ve paydaşların ortak katkısıyla geliştirilmeye devam edeceğini belirtti ve bu başarının akademik ve idari personel ile öğrencilerin ortak çalışmasının bir yansıması olduğunu kaydetti. Üniversite, ulusal ve uluslararası alandaki gelişimini sürdürmeyi ve daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçlayarak sürdürülebilirlik uygulamalarını sürdürme kararlılığına işaret etti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN (KBÜ) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDAKİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ UI GREENMETRİC 2026 SONUÇLARINDA ÜNİVERSİTE, TÜRKİYE SIRALAMASINDA DA ÜÇ YILDA 22 BASAMAK İLERLEYEREK 74’ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ.