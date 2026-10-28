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KBÜ'de güvenlik için 8888 çağrı hattı hizmete girdi

Karabük Üniversitesi'nde 8888 numaralı Güvenlik Çağrı Merkezi kuruldu; acil durumlarda Koruma ve Güvenlik Amirliği'ne doğrudan iletişim sağlanacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

KBÜ'de güvenlik için 8888 çağrı hattı hizmete girdi

Güvenlik çağrı merkezi devreye girdi:

Karabük Üniversitesi bünyesinde kampüs ve üniversite birimlerindeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Güvenlik Çağrı Merkezi oluşturuldu. Merkez, ünitenin güvenlikle ilgili taleplerinin merkezî bir noktada toplanması ve hızlı şekilde yönlendirilmesi için kuruldu.

Hattın işleyişi ve hedefleri:

Kullanıma açılan 8888 numaralı telefon hattı aracılığıyla ihtiyaç duyulan durumlarda ilgili birimlerle hızlı iletişim kurulabilecek. Yeni hattın öncelikli hedefi, güvenlikle ilgili ihtiyaç ve durumların Koruma ve Güvenlik Amirliğine zamanında ve koordineli biçimde iletilmesini sağlamaktır.

Beklenen katkılar:

Merkezin devreye girmesiyle güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunda iyileşme ve müdahale süreçlerinde hızlanma hedefleniyor. Üniversite yönetimi, hattın özellikle acil durumlarda hızlı erişim sunarak güvenlik süreçlerine pratik katkı sağlayacağını belirtiyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ), KAMPÜS VE ÜNİVERSİTE BİRİMLERİNDEKİ GÜVENLİK HİZMETLERİNİN ETKİN...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ), KAMPÜS VE ÜNİVERSİTE BİRİMLERİNDEKİ GÜVENLİK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA GÜVENLİK ÇAĞRI MERKEZİ OLUŞTURULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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