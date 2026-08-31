Dolar 48,2593 +0,06%
Euro 55,9968 +0,23%
Bist 14.425,26 -1,48%
Altın Gram 6.988,59 -0,57%
EUR/USD 1,1600 +0,10%
Brent Petrol 88,88 +3,20%
--°

KBÜ'den sensörsüz rezonans dönüştürücüyle türbinlerde güç yoğunluğunu yükselten çözüm

Karabük Üniversitesi'nde geliştirilen rezonans tabanlı güç dönüştürücü ve sensörsüz maksimum güç izleyici, 1,5kW türbinlerde verimi ve yoğunluğu artırdı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

KBÜ'den sensörsüz rezonans dönüştürücüyle türbinlerde güç yoğunluğunu yükselten çözüm

Projenin amacı ve kapsamı:

Karabük Üniversitesinde yürütülen ve TÜBİTAK desteği ile hayata geçirilen proje, rüzgar türbinlerinin farklı rüzgar hızları ve elektriksel yük koşullarında maksimum güç üretebilmesini hedefledi. "Değişken Hızlı Rüzgar Türbinleri İçin Rezonans Güç Dönüştürücülü Maksimum Güç Noktası İzleyici Geliştirilmesi" başlıklı çalışmanın yürütücülüğünü Prof. Dr. Selim Öncü, araştırmacılığını ise Öğretim Görevlisi Dr. Tufan Volkan Küçük üstlendi. Proje kapsamında rüzgar enerjisinde verim ve güç yoğunluğunu artıracak güç elektroniği tabanlı bir sistem geliştirildi.

Teknik yaklaşım ve deneysel uygulama:

Çalışmada seri rezonans güç dönüştürücü devresi tasarlandı; güç kontrolü için darbe yoğunluk modülasyonu (PWM) kullanıldı. Bu yapı ile türbinin elektriksel çıkış gücü daha hassas biçimde kontrol edilebiliyor ve anahtarlama kayıpları azaltılarak sistem verimliliği artırıldı. Azalan anahtarlama kayıpları sayesinde daha yüksek anahtarlama frekanslarına ulaşılabilmekte ve bunun sonucunda pasif devre elemanlarının boyutları küçülerek güç yoğunluğu yükseltiliyor.

Geliştirilen çözüm, 1,5 kilovat gücündeki rüzgar türbini üzerinde kurulan deneysel düzenekte test edildi. Deneyler farklı rüzgar hızları ve elektriksel yük şartlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirildi; ölçüm sonuçları sistemin farklı koşullarda yüksek dönüştürücü verimi ve takip başarısı gösterdiğini ortaya koydu.

sensörsüz maksimum güç takibi ve sanayi iş birliği:

Sistemin öne çıkan özelliklerinden biri, geleneksel uygulamalardan farklı olarak hız sensörüne ihtiyaç duymadan maksimum güç noktası takibi (MPPT) yapabilmesi oldu. Bu yaklaşım, maliyeti ve bakım gereksinimlerini azaltırken uygulama esnekliğini artırıyor. Proje kapsamında kurulan deney düzeneğiyle hem akademik araştırma hem de üniversite-sanayi iş birliklerine yönelik uygulamalar yürütüldü.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, projenin yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve rüzgar enerjisinden daha yüksek verim elde edilmesi açısından önemine dikkat çekti. Rektör, üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda bilimsel araştırmaların nitelik ve uygulama kapasitesini artırmaya odaklandıklarını ve geliştirilen yenilikçi çözümlerin hem akademik bilgi birikimine hem de ülkenin enerji teknolojilerindeki dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Proje, rüzgar enerjisinde güç yoğunluğunu artırmaya yönelik pratik bir çözüm sunarak yenilenebilir kaynakların daha etkin kullanılmasına katkı sağlamayı ve üniversite bünyesinde üretilen bilginin sanayiye aktarılmasıyla katma değerli teknolojik ürünlere dönüşmesini hedefliyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ), RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN FARKLI RÜZGAR HIZLARI VE ELEKTRİKSEL YÜK...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ), RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN FARKLI RÜZGAR HIZLARI VE ELEKTRİKSEL YÜK KOŞULLARINDA MAKSİMUM GÜÇ ÜRETMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE KAPSAMINDA YENİ BİR GÜÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜ VE MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI İZLEME SİSTEMİ GELİŞTİRİLDİ. KBÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, PROJENİN YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN DAHA YÜKSEK VERİM ELDE EDİLMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kritik altyapılarda bütünleşik savunma: dijital çelik yelek dönemi
images

Gök vatanla ilk buluşma: HÜRJET teslim edilecek ilk uçuşunu 30 Ağustos’ta tamaml...
images

Uzun süren dosyalara hız: Alo Adalet 135 1 Eylül'de üç pilot adliyede başlıyor
images

kameralarınızdan gerçek zamanlı operasyon yöneticisi yaratan yerli yazılım

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

merkezefendi’de zafer haftası turnuvaları sona erdi

Kesmetepe'de birlik mesajı: caminin temeli dualarla atıldı

Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına baskın: bir kişi tutuklandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden KPSS adaylarına ücretsiz iki günlük yoğun tekrar kampı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı