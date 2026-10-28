KBÜ'nün beş akademisyeni ScholarGPS dünya sıralamasında üst yüzdeye girdi

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) beş akademisyen, uluslararası akademik derecelendirme kuruluşu ScholarGPS'in 2026 sonuçlarına göre "yüksek dereceli bilim insanları" listesine girdi. Platformun son beş yıllık performans ölçütlerine dayanan değerlendirmesinde, KBÜ öğretim üyeleri uzmanlık alanlarında dünya sıralamasında üst basamaklara yükselerek kurumun uluslararası görünürlüğünü güçlendirdi.

akademisyenlerin bireysel başarıları

ScholarGPS değerlendirmesine göre, Prof. Dr. Okan Ünal yüzey modifikasyonu alanında dünya 8incisi olarak en üst sıralarda yer aldı. Doç. Dr. Mahmut Polatcan liderlik alanında 13. sırayı alırken, Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç aynı alanda 16. oldu. Prof. Dr. İsmail Esen titreşim alanında 18. sırada yer aldı; Prof. Dr. Fatih Aydın ise kompozit malzemeler alanında 55. sırada listelendi. Bu dereceler, söz konusu araştırmacıların yayın sayıları, atıf etkileri ve çalışmalarının niteliğinin ölçüldüğü kriterlere dayanıyor.

üniversitenin genel performansı ve etkisi

ScholarGPS 2026 genel sıralamasında Karabük Üniversitesi, Türkiye'de 29. sırada, dünya genelinde ise 1.289. sırada yer aldı. Kurum, 2022'den bu yana dünya sıralamasında 1.281 basamaklık bir yükseliş kaydetti. KBÜ ayrıca manyetik alan, liderlik ve dizel motor başta olmak üzere 24 uzmanlık alanında dünya çapında ilk 100 kurum arasında yer aldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademisyenlerin uluslararası başarılarının üniversitenin bilimsel vizyonunu ortaya koyduğunu ve dünya genelinde en üst yüzde 0,05'lik dilimde yer almanın gurur verici olduğunu belirtti. Kırışık, bu başarının bilim merkezli üniversite anlayışının bir göstergesi olduğunu ve genç araştırmacılar için motivasyon kaynağı sağladığını vurgulayarak, uluslararası platformda üniversiteyi temsil eden akademisyenleri tebrik etti.

KBÜ'nün ScholarGPS sonuçları, hem kurumun araştırma kapasitesinin hem de belirli uzmanlık alanlarındaki rekabet gücünün somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Üniversitenin bu görünürlüğü, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile gelecekteki araştırma fırsatlarına olumlu yansımalar beklenmesine neden oluyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDEN (KBÜ) BEŞ AKADEMİSYEN, ULUSLARARASI AKADEMİK DERECELENDİRME KURULUŞU SCHOLARGPS’İN 2026 SONUÇLARINA GÖRE "YÜKSEK DERECELİ BİLİM İNSANLARI" (HİGHLY RANKED SCHOLARS) LİSTESİNDE YER ALDI.