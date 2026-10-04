Kdz. Ereğli TSO'da başkan değişimi: Yüksel Balcı göreve başladı

Seçim günü ve sonuçlar

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri, Gülüç beldesinde bulunan Büyük Ereğli Anadolu Otel'de gerçekleştirildi. Mevcut başkan Arslan Keleş ile başkan adayı Yüksel Balcı arasında geçen yarış gün boyunca üyelerin yoğun katılımı ve renkli görüntülerle tamamlandı.

Gruplara göre dağılım:

Yapılan sayım sonucuna göre 7 grubun dağılımında, Yüksel Balcı'nın listesi 2, 3, 5 ve 6. gruplarda üstünlük sağlarken; Arslan Keleş'in listesi 1, 4 ve 7. gruplarda ipi göğüsledi. Toplamda 7 grubun 4'ünü kazanan Balcı, oy çokluğuyla Karadeniz Ereğli TSO'nun yeni başkanı oldu.

İlk değerlendirme ve beklentiler:

Seçimlerde üyelerin gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti. Başkanlık değişimiyle birlikte yeni yönetimin, oda çalışmaları ve üyelerle ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ticaret ve sanayi gündemine ilişkin önceliklerini şekillendirmesi bekleniyor. Seçim sonrası resmileşen sonuçla birlikte Yüksel Balcı yeni dönemde oda başkanlığı görevini üstlenecek.

KDZ. EREĞLİ TSO SEÇİMLERİNDE YÜKSEL BALCI BAŞKAN OLDU