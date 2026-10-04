Keban baraj gölünde amatör balıkçıların oltasına 30 kiloluk turna takıldı

Keban Baraj Gölü'nde büyük yakalama

Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılar Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, oltayla nadir boyutta bir turna yakaladı. Mücadele sonucu tekneye alınan balığın yaklaşık 30 kilogram olduğu belirtildi.

Uzun uğraşın görüntüleri:

Oltaya takılan balık, iki balıkçının çabasıyla teknenin yanına kadar getirildi. Tekneye alınma anları, amatör balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde hem heyecan hem de balığı tekneye çekme anındaki dikkatli çalışma yer aldı.

Göldeki çeşitliliğe işaret ediyor:

Yakalanan dev turna, Keban Baraj Gölü'ndeki balık popülasyonunun büyüklüğünü ve çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Amatör balıkçıların avındaki bu örnek, gölde zaman zaman karşılaşılan iri bireylerin varlığına dair somut bir gösterge oldu.

Balığın tekneye alınma süreci ve o anların kayda geçirilmesi, bölgedeki amatör avcılık aktivitelerinin hem beklentisiz sürprizlerini hem de kayıt altına alınan anların önemini ortaya koydu. Görüntüler sosyal medya ve yerel çevrede ilgi gördü.

ELAZIĞ'IN KEBAN BARAJ GÖLÜ'NDE AMATÖR BALIKÇILAR MUHAMMED ÖĞÜT VE TAMER YURTTAŞ, OLTAYLA YAKLAŞIK 30 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA DEV BİR TURNA BALIĞI YAKALADI. DEV BALIĞIN TEKNEYE ALINMA ANLARI İSE CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.