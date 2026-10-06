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Keban Baraj Gölü'nde nadir görülen sudak 'tatlı suların hayaleti' olarak yakalandı

Keban Baraj Gölü'nde balıkçı İhsan Ulucan'ın oltasına sivri dişleri ve yırtıcı görünümüyle sudak takıldı; yakalanış bölgeyi meraklandırdı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:36

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Keban Baraj Gölü'nde nadir görülen sudak 'tatlı suların hayaleti' olarak yakalandı

Keban Baraj Gölü'nde nadir bir av

İhsan Ulucan'ın oltasına takılan sudak balığı, sivri ve keskin dişleri ile yırtıcı görünümüyle dikkat çekti. Balıkçılar arasında "tatlı suların hayaleti" olarak anılan tür, Keban Baraj Gölü'nde zaman zaman oltalara takılsa da nadir yakalanmasıyla biliniyor.

balığın görünümü ve özellikleri:

Yakalanan sudakın sivri dişleri ve güçlü çene-diş yapısı, onun etobur ve avcı karakterini ortaya koydu. Görünümü, bölgedeki balıkçılar tarafından ilgiyle karşılandı ve merak konusu oldu.

yerel balıkçılardaki yankısı:

Oltaya takılan sudak, Keban Baraj Gölü'ndeki balıkçılar arasında konuşuldu. Sudakın nadir yakalanışı, bölgedeki tür çeşitliliğine dair dikkat çeken örneklerden biri olarak değerlendirildi.

ELAZIĞ&#039;DA KEBAN BARAJ GÖLÜ&#039;NDE BALIKÇI İHSAN ULUCAN&#039;IN OLTASINA, SİVRİ DİŞLERİ VE YIRTICI...

ELAZIĞ'DA KEBAN BARAJ GÖLÜ'NDE BALIKÇI İHSAN ULUCAN'IN OLTASINA, SİVRİ DİŞLERİ VE YIRTICI YAPISIYLA DİKKAT ÇEKEN SUDAK BALIĞI TAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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