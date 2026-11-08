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Keban Barajı'nda amatör balıkçıların 40 kiloluk turna sürprizi

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılar oltaya takılan yaklaşık 40 kilogramlık turna balığını tekneye çıkarırken heyecan yaşadı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Keban Barajı'nda amatör balıkçıların 40 kiloluk turna sürprizi

Keban Barajı'nda amatör balıkçıların 40 kiloluk turna sürprizi

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde oltaya takılan dev turna, amatör balıkçıların uzun uğraşlarıyla tekneye kadar getirildi. Balığın ağırlığının yaklaşık 40 kilogram olduğu bildirildi.

oltada beklenmedik av:

Balık avına çıkan amatör balıkçılar, beklediklerinden çok daha büyük bir avla karşılaştı. Oltaya takıldıktan sonra balığın tekneye alınması uzun sürdü ve çevredeki kişiler süreci ilgiyle takip etti.

tekneye çıkarma anı:

Balığın tekneye alınması sırasında sevinç ve şaşkınlık gözlendi; bu tür büyük avların amatör etkinliklerde de olabileceği vurgulandı. O anlarda balığın boyu ve kilosuna dair kesin ölçümlerin yapılması için hazırlıklar yapıldı ve olay, Keban Baraj Gölü'ndeki amatör balıkçılığın sürprizlere açık olduğunu bir kez daha gösterdi.

ELAZIĞ’IN KEBAN BARAJ GÖLÜ’NDE AMATÖR BALIKÇILAR TARAFINDAN 40 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA TURNA BALIĞI...

ELAZIĞ’IN KEBAN BARAJ GÖLÜ’NDE AMATÖR BALIKÇILAR TARAFINDAN 40 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA TURNA BALIĞI YAKALANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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