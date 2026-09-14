Keban'da denetimler meyvesini verdi: 14 ayda motosiklet kazası olmadı

Keban'da huzur uygulaması yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güven ortamının sürekliliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar de katıldı.

Uygulama noktaları ve denetim biçimi:

Denetimler, Keban girişindeki Emre Camii yolu ile Keban Fırat Nehri Köprüsü olmak üzere iki ayrı noktada titizlikle yürütüldü. Çok sayıda polis tarafından eş zamanlı olarak kurulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar ve sürücüler arandı; sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile GBT sorgulamaları yapıldı. Kurallara uymayan şahıs ve araçlara ilişkin yasal işlemler uygulandı.

Denetimlerin sonucu ve değerlendirme:

Yapılan denetimler ve bilgilendirme çalışmaları sonucunda, ilçede motosiklet sayısının oldukça yüksek olmasına rağmen, son 14 ayda emniyet sahasında hiçbir motosiklet kazası yaşanmadığı bildirildi. Bu sonuç, uygulanan asayiş denetimleri ile bilgilendirmenin birlikte etkili olduğunu düşündürüyor.

Yetkililer, gerçekleştirilen kontrollerin amaçları ve sahadaki uygulama biçimi hakkında bilgi verdi; alınan tedbirlerin vatandaş güvenliğine katkı sağladığı vurgulandı.

ELAZIĞ’IN KEBAN İLÇESİNDE HUZUR UYGULAMASI YAPILIRKEN, YAPILAN DENETİMLER VE BİLGİLENDİRMELER SONUCUNDA İLÇEDE SON 14 AYDA MOTOSİKLET KAZASI YAŞANMADIĞI BİLDİRİLDİ