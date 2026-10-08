Keban'da gecenin sessizliğini bozan domuz sürüsünün bahçeyi talan anları

Gecenin ortasında bahçeyi talan eden sürü

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde gece saatlerinde çok sayıda domuzun bir bahçeye girerek büyük zarara yol açtığı tespit edildi. Olay, köy sakinlerinden Selim Aslan'a ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

görüntülerde neler görülüyor:

Görüntülerde, sürü halinde hareket eden domuzların bahçeye girip toprağı karıştırdığı, bitkilere ve dikili ürünlere zarar verdiği görülüyor. Kamera kayıtları, hayvanların alanda uzun süre kaldığını ve birçok noktada tahribat oluşturduğunu gösteriyor.

köyde yaşananlar ve olası etkiler:

Köy sakinleri tarafından kaydedilen görüntüler, bahçede üretim yapanların uğradığı maddi kaybı gözler önüne seriyor. Olay, yerel yaşam alanlarına giren yabani hayvanların yarattığı riskleri ve tarımsal üretimde kesintilere neden olabilecek tehlikeleri hatırlatıyor. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar, sorunun boyutunu belgeleyerek benzer vakalar için erken uyarı niteliği taşıyor.

ELAZIĞ’DA DOMUZ SÜRÜSÜ BAHÇEYİ TALAN ETTİ: O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA