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Keban'da oltayla yakalanan dev turnalar gölün zenginliğini gösterdi

Elazığ Keban Baraj Gölü'nde balıkçı İhsan Ulucan'ın oltayla yakaladığı 25 ve 30 kilogramlık iki dev turna, göldeki balık zenginliğini gözler önüne serdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Keban'da oltayla yakalanan dev turnalar gölün zenginliğini gösterdi

avın detayları:

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde balıkçı İhsan Ulucan tarafından oltayla yakalanan iki turna balığı, büyüklükleriyle dikkat çekti.

Ulucan'ın yakaladığı turnalardan birinin yaklaşık 25 kilo, diğerinin ise 30 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.

göldeki zenginliğe dair işaret:

Büyük boyutlarıyla ön plana çıkan bu av, Keban Baraj Gölü'ndeki balık popülasyonunun zengin olduğunu bir kez daha gösterdi ve bölgedeki su ürünleri potansiyelinin altını çizdi.

Oltayla gerçekleşen yakalamanın yerel balıkçılığın çeşitliliğini ve göldeki canlı türlerinin sağlıklı varlığını işaret ettiği değerlendirildi.

KEBAN BARAJ GÖLÜ’NDE DEV TURNALAR YAKALANDI

KEBAN BARAJ GÖLÜ’NDE DEV TURNALAR YAKALANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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