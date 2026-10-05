Keban'da sahte polis tuzağına karşı emniyetten bilgilendirme seferberliği

Keban'da telefon dolandırıcılığına karşı uyarı

Elazığ’ın Keban ilçesinde son dönemde artan telefon dolandırıcılığı vakaları üzerine Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yetkililer, kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşlardan para, altın veya banka bilgisi talep eden şüphelilere karşı bilgilendirme çalışması başlattı.

Dolandırıcıların kullandığı yöntemler:

Emniyetin tespitlerine göre şüpheliler aramalarda "Keban Emniyet Müdürlüğü’nden arıyoruz" gibi ifadeler kullanıyor, vatandaşları "Hesabınız risk altında" gibi ifadelerle paniğe sevk etmeye çalışıyor. Arka planda telsiz sesleri veya benzeri efektler çalarak görüşmeyi daha inandırıcı hale getirmeye çalıştıkları bildirildi.

Emniyetin uyarısı ve bilgilendirme çalışmaları:

İlçe emniyeti, hiçbir polis, savcı veya kamu görevlisinin telefonla para, altın ya da banka bilgisi istemeyeceğini vurguladı. Bu mesaj, ilçede dağıtılan afiş ve broşürlerle geniş kitlelere duyuruluyor ve vatandaşların benzer aramalara karşı dikkatli olmaları isteniyor.

Yetkililer, dolandırıcılık girişimlerinin yarattığı güven erozyonuna dikkat çekerek, şüpheli aramalarda soğukkanlı kalınması ve resmi kurumların doğrulanmadan işlem yapılmaması gerektiğini belirtti. Emniyetin bilgilendirme adımları, hem olası mağduriyetleri önlemeyi hem de halkın bilinç düzeyini yükseltmeyi amaçlıyor.

İlçe genelinde yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan görseller ve basılı materyaller, dolandırıcılık yöntemlerini açıklayıcı bir dille anlatarak vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor.

İLÇEDE AFİŞ VE BROŞÜRLERLE VATANDAŞLAR DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE KARŞI UYARILDI.