Dolar 49,1627 +0,10%
Euro 55,1373 -0,02%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.584,69 +0,22%
EUR/USD 1,1222 -0,01%
Brent Petrol 100,45 +0,13%
--°

Keban'da sahte polis tuzağına karşı emniyetten bilgilendirme seferberliği

Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü, sahte polis kimliğiyle yapılan telefon dolandırıcılığına karşı broşür ve afişlerle vatandaşları uyarıyor, bilgi veriyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Keban'da sahte polis tuzağına karşı emniyetten bilgilendirme seferberliği

Keban'da telefon dolandırıcılığına karşı uyarı

Elazığ’ın Keban ilçesinde son dönemde artan telefon dolandırıcılığı vakaları üzerine Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yetkililer, kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşlardan para, altın veya banka bilgisi talep eden şüphelilere karşı bilgilendirme çalışması başlattı.

Dolandırıcıların kullandığı yöntemler:

Emniyetin tespitlerine göre şüpheliler aramalarda "Keban Emniyet Müdürlüğü’nden arıyoruz" gibi ifadeler kullanıyor, vatandaşları "Hesabınız risk altında" gibi ifadelerle paniğe sevk etmeye çalışıyor. Arka planda telsiz sesleri veya benzeri efektler çalarak görüşmeyi daha inandırıcı hale getirmeye çalıştıkları bildirildi.

Emniyetin uyarısı ve bilgilendirme çalışmaları:

İlçe emniyeti, hiçbir polis, savcı veya kamu görevlisinin telefonla para, altın ya da banka bilgisi istemeyeceğini vurguladı. Bu mesaj, ilçede dağıtılan afiş ve broşürlerle geniş kitlelere duyuruluyor ve vatandaşların benzer aramalara karşı dikkatli olmaları isteniyor.

Yetkililer, dolandırıcılık girişimlerinin yarattığı güven erozyonuna dikkat çekerek, şüpheli aramalarda soğukkanlı kalınması ve resmi kurumların doğrulanmadan işlem yapılmaması gerektiğini belirtti. Emniyetin bilgilendirme adımları, hem olası mağduriyetleri önlemeyi hem de halkın bilinç düzeyini yükseltmeyi amaçlıyor.

İlçe genelinde yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan görseller ve basılı materyaller, dolandırıcılık yöntemlerini açıklayıcı bir dille anlatarak vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor.

İLÇEDE AFİŞ VE BROŞÜRLERLE VATANDAŞLAR DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE KARŞI UYARILDI.

İLÇEDE AFİŞ VE BROŞÜRLERLE VATANDAŞLAR DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE KARŞI UYARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yiti...
images

Fatih'te Ayvansaray'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybett...
images

Geceyi alevlerle delen bina: Fatih Ayvansaray'da müdahale sürüyor
images

Soma'da göçük soruşturmasında yöneticiler dahil dokuz kişi cezaevine gönderildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Fatih'te Ayvansaray'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Trump Flydubai vakasında İran'ı sorumlu tuttu; başkan yardımcısı JD Vance farklı görüş açıkladı

Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp