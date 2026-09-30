Kebanlı öğrencilerin su tasarrufu projesi dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek

kebanlı öğrencilerin proje yolculuğu:

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Elektrik Elektronik Teknolojisi öğretmeni Solunay Duran ile geliştirdikleri su tasarrufu projesiyle uluslararası sahnede yarışmaya hak kazandı. Okul yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Zayed Sürdürülebilirlik Yarışması'na gönderdiği proje, toplam 177 ülkeden 11 bin 233 başvuru arasından finale kaldı ve Abu Dabi'de düzenlenecek finalde Türkiye'yi temsil edecek.

Müdür Gökhan Özdemir sonuçlarla ilgili olarak, "Sürdürmüş oldukları proje ile bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Zayed Sürdürülebilirlik Projesi’ne başvuru yapmış bulunmaktayız. Açıklanan sonuçlara göre okulumuz bu başvuru sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen projede finalist olmaya hak kazanmıştır. Bu sebeple okulumuz, ilçemiz, ülkemizi Birleşik Arap Emirlikleri’nde temsil etme başarısı göstermişlerdir. Bu çalışmada emeği geçen öğretmenimiz Solunay Duran başta olmak üzere tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

projenin teknik yaklaşımı:

Projeyi geliştiren öğrencilerden Zeynep Yüksel çalışmanın motivasyonunu ve teknik ayrıntılarını şöyle anlattı: "Projemizin çıkış noktası aslında günümüzde hepimizin karşılaştığı bir sorun. Kombi veya şofben kullanılan evlerde sıcak su musluğunu açtığımızda bir müddet soğuk su akmakta ve bu soğuk su boşa gitmekte. Bu durum hem su israfına hem de enerji kaybına neden olmakta. Biz bu duruma bireysel ve kolektif olmak üzere iki çözüm önerisinde bulunduk. Bireysel çözüm önerisinde sıcak su musluğunu açtıktan sonra yerleştirdiğimiz sıcaklık sensörleri sayesinde suyun sıcaklığını ölçüyoruz. Su eğer istediğimiz sıcaklık değerinde değilse devir daim yaparak kombiye aktarılmakta. Kolektif çözüm önerisinde ise apartman gibi çoklu yapılarda her daireye ayrı ayrı sistem kurmak yerine dairelere ikinci bir boru hattı çekip topluca bodrumdaki su deposuna aktarmayı planladık. Bu su tamamen tertemiz olduğu için dairelerde tekrar kullanılabilir"

yarışma, hibe ve hedefler:

Öğretmen Solunay Duran süreci özetledi: "Bizler geçen sene Zayed Sürdürülebilirlik Ödülleri çağrısında projemizi geliştirerek başvurumuzu yaptık. Haziran ayında tamamladığımız proje başvurusu 2 aylık bir bekleme sürecinden sonra eylül ayında sonuçları açıklandı ve finalist olduğumuzu öğrendik. Bu süreçte başvurumuzu yaptıktan sonra toplam 177 ülkeden 11 bin 233 başvuru arasından finale kalmaya hak kazandık. Finalde 15 organizasyon ve 18 tane lise yer alacak. Biz de bu liseler arasında yer almaktayız. Finale kalmamızın sonucunda okul olarak 25 bin dolar hibe almaya hak kazandık. Aynı zamanda 2027 yılında ocak ayında gerçekleştirilecek olan final seremonisine katılacağız. İnşallah orada da derece alarak ülkemize dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler, yarışmaya Küresel Liseler kategorisinden başvurduklarını, projenin ilk 33e girdiğini ve hedeflerinin Abu Dabi'den birincilikle dönmek olduğunu belirtti. Okul ve ilçe yönetimi başarıyı memnuniyetle karşıladı; öğretmen ve öğrenciler il çapında tebrik edildi ve finaller için hazırlıklar başladı.

ELAZIĞ’IN KEBAN İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN SU İSRAFI VE ENERJİ KAYBINI ÖNLEMEK AMACIYLA GELİŞTİRDİĞİ PROJE, 177 ÜLKEDEN 11 BİN 233 BAŞVURU ARASINDAN FİNALE KALDI. ÖĞRENCİLER OCAK 2027’DE ABU DABİ’DE DÜZENLENECEK FİNALDE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK