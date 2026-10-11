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Kebap dumanı Merkez Park'ı kapladı: festivalde uzun kuyruklar oluştu

Adana Lezzet Festivali'nin 10’uncu yılında Merkez Park'ta kebap stantları yoğun ilgi gördü; gökyüzünü kaplayan duman ve uzun kuyruklar görüntülendi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kebap dumanı Merkez Park'ı kapladı: festivalde uzun kuyruklar oluştu

Adana lezzet festivalinde son gün yoğunluğu

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Adana Lezzet Festivali, Merkez Park'ta son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen katılımcılar, festival boyunca Adana'nın yöresel lezzetlerini tatma imkanı buldu ve çeşitli etkinliklerle vakit geçirdi.

Kebap stantlarında metrelerce kuyruk:

Her yıl olduğu gibi en yoğun ilgi kebaba gösterildi. Mangal ateşinde pişen kebaplardan yükselen dumanlar festival alanını kaplarken ortaya renkli görüntüler çıktı. Ziyaretçiler yemek almak için uzun kuyruklar oluşturdu; bazı noktalarda metrelerce kuyruk gözlendi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar dronla havadan görüntülendi.

Esnaf ve ziyaretçi değerlendirmeleri:

Kebapçı Yaşar Aydın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada: "Bu dumanların gökyüzünü kaplayacağını hiç hesap etmedik. Adana Lezzet Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Burada lezzet, burada görsel şov var. Dünya, Adana kebabın peşinde. Gez dünyayı, ye Adana’yı dedik. Bu festival esnafa can suyu oldu. Dışarıdan gelen insanlara çok hizmetkarız. Adana kebabına doyulmaz" dedi.

Festivalcilere katılan Serdal Kandemir ise "Adana’nın kebabı Türkiye’de tektir. Festivale gelmek isteyenler dumanı takip edip gelebilir. Fiyatlar uygun, ailesiyle herkes gelsin. Gelmeyen çok şey kaybeder" ifadelerini kullandı. Ankara'dan gelen Bülent Yılmaz da "Festival için geldim ve önce şırdan yedim. Şimdi de kebap yiyeceğim. Bugün çok güzel bir kalabalık var. Fiyatlar normal, abartılı bir fiyat yok. Ben bu kadar yoğun olacağını hiç bilmiyordum" diye konuştu.

Festival alanındaki yoğunluk ve görsel sahneler, Adana kebabının bölgesel ve uluslararası ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Organizasyonun son gününde oluşan yoğun talep, hem katılımcılara hem de yöresel esnafa canlılık sağladı.

Adana&#039;da kebap dumanı gökyüzünü kapladı, metrelerce kuyruk oluştu

Adana'da kebap dumanı gökyüzünü kapladı, metrelerce kuyruk oluştu

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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