Keçiören'de ACES heyetiyle gerçekleşen değerlendirme sunumu

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ev sahipliğinde, ilçenin 2027 Avrupa Spor Şehri adaylığı değerlendirmesi için kapsamlı bir sunum programı düzenlendi. Keçiören Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Değerlendirme Komisyonu üyeleri ile çok sayıda sporcu ve antrenör hazır bulundu.

Programa ACES Başkanı ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı Gian Francesco Lupattelli, Arnavutluk Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı Fidel Ylli, ACES Yönetim Kurulu Üyesi Lukas Vorel ve ACES Türkiye Genel Sekreteri ayrıca ACES Asya Delegesi Adem Sever katıldı. Sunumlarda Keçiören’in mevcut sportif altyapısı, başarıları ve 2027 vizyonu ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

sunumda öne çıkan başlıklar:

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Keçiören'in spordaki durumunu ve gelecek hedeflerini ortaya koyan imaj filmi ve tanıtım materyalleri ile devam etti. Sunumlarda; Keçiören Belediyesi tarafından işletilen spor tesisleri, açık ve kapalı spor alanları, 2027 vizyonu kapsamında planlanan yeni tesis ve spor köyleri ile yatırım projeleri vurgulandı. Ayrıca ilçedeki toplam sporcu ve lisanslı sporcu sayısındaki artışa dikkat çekildi.

Sunumlarda çocuklar, kadınlar, engelli bireyler ve yaşlılara yönelik kapsayıcı spor uygulamaları ile sporun toplumsal yaşam üzerindeki olumlu etkileri üzerinde duruldu. İlçe yetkilileri, altyapı ve proje planlarının adaylık değerlendirmesinde öne çıkmasını hedeflediklerini belirtti.

sporculardan gelen mektuplar:

Lansmanın duygusal bölümünü Keçiörenli sporcuların ACES heyetine sunduğu mektuplar oluşturdu. Farklı branşlardan sporcular, sporla tanışma süreçlerini, sporun hayatlarında yarattığı değişimi ve deneyimlerini kaleme aldı. Mektuplar "İlk Adım", "Birlikte", "Kendi Ritmim" ve "Yarın" temaları altında toplandı ve sporun yalnızca yarışma sonuçlarından ibaret olmadığını, toplumun farklı kesimlerindeki bireylerin yaşamındaki dönüşümü anlattı.

adaylığa destek ve gala:

Etkinlikte, Başkan Dr. Mesut Özarslan, ACES Değerlendirme Komisyonu üyeleri, antrenörler ve sporcular ortak bir panoya "Avrupa Spor Şehri Keçiören için ben de imzamı atıyorum" sloganıyla imza attı ve adaylığa destek gösterdi. Keçiören’in adaylığının olumlu sonuçlanması halinde, 2027 Avrupa Spor Şehri unvanının 10 Aralık tarihinde Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu (AP)'nda düzenlenecek ACES Gala Töreni'nde Keçiören Belediyesi'ne takdim edileceği ifade edildi.

Yetkililer, sunumun adaylık sürecinde Keçiören’in güçlü yönlerini ve toplumsal katılıma dayalı spor politikalarını net biçimde ortaya koyduğunu belirterek, sürecin sonuçlanacağı gala tarihine kadar projelerin tanıtımını sürdüreceklerini vurguladı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde, Keçiören'in 2027 Avrupa Spor Şehri adaylığı değerlendirme süreci kapsamında bir sunum programı gerçekleştirildi. Keçiören, 2027 Avrupa Spor Şehri unvanı alması halinde 10 Aralık'ta Brüksel'deki ACES Gala Töreni'nde Keçiören Belediyesi'ne takdim edilecek.