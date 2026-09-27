Keçiören'de altyapı sorunları derinleşti: kanalizasyon taştı, doğal gaz kesintisi sürüyor

Ankara'nın Keçiören ilçesinde altyapı çalışmaları yaşamı olumsuz etkiliyor

Keçiören'in Basınevleri Mahallesi, Selçuklu Caddesi'nde yaklaşık 1,5 yıldır devam eden altyapı çalışmaları mahalle sakinlerinin günlük yaşamını zorlaştırdı. Vatandaşlar, son yağışların ardından kanalizasyon sularının caddeye taştığını, sokaklarda toz, çamur ve trafik sorunlarının arttığını; birçok binada ise doğal gazın kesildiğini söylüyor.

mahallelinin şikayetleri:

Uzun yıllardır bölgede yaşayanlar, çalışmanın başlangıcında iletilen gerekçelerin uygulamayla örtüşmediğini ifade ediyor. 16 yıldır mahallede olduğunu söyleyen Fatih Kaçan, altyapıdaki sıkıntıların kimi zaman 18-19 ay kadar sürdüğünü belirterek, son sel sonrası asfaltlanan yolların yeniden açıldığını aktardı. Kaçan, "10-12 araba zarar geldi" dediğini ve ailelerin dışarı çıkmakta zorluk çektiğini anlattı.

Mahalle sakini Alev Erdem Ballı da yaşanan problemlere karşı yetkililerden somut bir takvim beklediklerini vurguladı: "Dünden beri doğal gazımız yok, arada elektriğimiz gidiyor, sular kesiliyor." Ballı ayrıca çalışmaları yapan ekibin hafta sonları durması nedeniyle ilerlemenin yavaşladığını savundu.

günlük yaşam ve sağlık endişeleri:

Vatandaşlar, alanın açık kalmasının çamur ve toz yoğunluğunu artırdığını, bunun araçlara, ev içlerine ve çocukların oyun alanlarına doğrudan yansıdığını söylüyor. Necla Tekin Arslan, "Ne ocaklarımızı yakabiliyoruz ne sıcak su kullanabiliyoruz" ifadelerini kullanarak yaşam kalitesinin düştüğünü aktardı. Bir diğer şikayet, kanalizasyon ve hatlardaki sorunlar nedeniyle bazı binaların tesisatlarına kanalizasyon suyunun girmesi oldu.

Mahalleliler, artan sinek ve koku problemine dikkat çekiyor; bazı kanalların kapatıldığını hatta evlerin içinde sinek yoğunluğunun yaşandığını belirtiyorlar. Fatih Kaçan, müteahhit firmanın başarısız olduğunu iddia ederek bölge halkının bu koşulları daha fazla çekmek istemediğini söyledi.

talepler ve beklentiler:

Mahalle sakinleri yetkililerden çalışmaların hızlandırılmasını ve geçici hayat standardını iyileştirecek acil önlemler almasını istiyor. Aynı zamanda doğal gaz ve sıcak su kesintilerine derhal çözüm bulunmasını talep ediyorlar. Vatandaşlar, özellikle çocukların okula ve oyun alanlarına güvenle ulaşabilmesi için yol, temizlik ve altyapı onarımının tamamlanması gerektiğini vurguluyor.

Şikayetlerde ortak vurgu, belirsiz süre ve tekrarlayan açma-kapama işlemlerinin yarattığı olumsuz etki: mahalle halkı, çalışmanın başında söylenen süre ve yöntemlerin uygulanmasını, sorunun kalıcı şekilde çözülmesini bekliyor.

Not: Haber, mahalle sakinlerinin aktardıkları üzerine hazırlanmıştır; kaynakta yer alan tarihler, isimler ve sayısal ifadeler korunmuştur.

ANKARA’NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE YAKLAŞIK 1,5 YILDIR DEVAM EDEN ALTYAPI ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ MAHALLE SAKİNLERİ, KANALİZASYON TAŞKINLARI VE DOĞAL GAZ KESİNTİLERİ YAŞANDIĞINI İDDİA EDEREK ÇALIŞMALARIN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASINI İSTEDİ.