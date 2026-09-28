Keçiören'de altyapı yetersizliği mağdur etti: gece sağanağı daireleri lağım suyuyla doldurdu

Başkentte gece yağmuru ve sonuçları:

Ankara'da saat 00.00 sıralarında başlayan sağanak yağış kent merkezinde etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte özellikle Keçiören ilçesi Çiçekli Mahallesi Gülgün Sokak'ta kanalizasyon taşması yaşandı. Birçok apartmanın giriş katında bulunan dairelerin içi, yağmur suyu ile karışmış kanalizasyon suyuyla doldu; çöpler sokaklara saçıldı ve yoğun koku mahalleyi sardı.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Vatandaşlar, binalarındaki kirli suyu kendi imkânlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Gülgün Sokak'ta oturan Burak Adaçoğlu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bugün akşam 12'den beri biz lağım suyu temizliyoruz evimizin içinde. Ama seçim zamanı geldiği zaman, 'Biz buradayız. Sizin için çalışacağız. Sizin için geldik. Biz varız'. Allah aşkına olmayın. Şu üstüm sırılsıklam lağım suyu. Terliğimin biri gitti, Allah'a emanet. Sağ olsun komşular ikinciyi verdi. Sırtım ter içinde, ben evde 40 derece ateşli olan 16 aylık çocuğumu bıraktım sırf binamın içindeki lağım suyunu temizlemek için."

Adaçoğlu, kısa süreli müdahalenin yeterli olmadığını belirterek, "Sağ olsun ASKİ'den geldiler, suyu çektiler, 'bizim işimiz bitti, biz gidiyoruz' dediler. 10 dakika sonra yağmur yine hızlandı, rögar yine doldu" ifadelerini kullandı.

Altyapı eksikleri ve hizmet eleştirileri:

Mahalle sakinleri altyapı çalışmalarının aksamasından ve sistemin yetersiz oluşundan yakındı. Adaçoğlu, ihale ile yapılacağı söylenen çalışmaların gecikmesinin mağduriyeti artırdığını vurguladı: "Bize dediler ki, '15 dakikaya ihale alan firma gelecek, rögarı açacak' ne gelen var, ne giden var. Ne soran var, hiçbir şey yok."

Çevre sakini Gökhan Kaya ise, yaklaşık 2 ay önce buradan daire satın aldığını ve evinin tadilatını yeni yaptırdığını belirterek selden etkilendiğini söyledi. Kaya'nın ifadesi, bölgedeki kısa süreli mülk alımlarının da yağış ve altyapı sorunları karşısında risk oluşturduğunu gösterdi.

Yaşanan olay, kenti etkileyen ani sağanakların düşük kapasiteli altyapıda yarattığı baskıyı ortaya koydu. Mahalle halkı, kalıcı çözümler için yetkililerin planlı ve zamanında müdahale etmesini talep ediyor. Özellikle rögar temizliği ve altyapı güçlendirmesi ihtiyacı öne çıktı.

ANKARA’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ KENT MERKEZİNDE ETKİLİ OLDU. KEÇİÖREN İLÇESİNDE KANALİZASYON TAŞMASI SONUCUNDA BİRÇOK APARTMANIN GİRİŞ KATTA BULUNAN DAİRELERİNİ KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU BASTI.