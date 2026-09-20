Keçiören'de apartmanda esrar üretimi ortaya çıktı: iki kişi tutuklandı

operasyonun detayları:

Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Subayevleri Mahallesi Şabanözü Sokak'taki bir binadan yayılan koku ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede binada uyuşturucu üretimine yönelik faaliyet tespit edildi ve adrese operasyon düzenlendi.

ele geçirilen malzemeler ve tutuklamalar:

Operasyon sonucunda 1818 gram esrar ile 8 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı; şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma ve delil incelemeleri Emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor.

Keçiören'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı