Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Keçiören'de goller paylaşıldı: Ezeh ile Emre sahne aldı

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı; Francis Ezeh erken golle öne geçirdi, Emre Gökay 73. dakikada eşitledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 19:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Keçiören'de goller paylaşıldı: Ezeh ile Emre sahne aldı

maç özeti

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, Keçiören Aktepe Stadı'nda Sivasspor ile karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi. Francis Ezeh takımını 48. dakikada öne geçirirken, Emre Gökay 73. dakikada eşitliği sağladı.

maçtan dakikalar:

5. dakikada Süleyman Luş’un arka direğe yaptığı ortada topu kontrol eden Odishe Roshi’nin bekletmeden vuruşu direkten döndü.

48. dakikada Alcidio Raice’nin orta alandan sol tarafa gönderdiği pasla buluşan Francis Ezeh, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0.

73. dakikada Burak Kapacak’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Emre Gökay meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1.

kadrolar, hakemler ve disiplin:

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Mehmet Türkmen, Samet Özkul, Ömer Yasin Gezer

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Yunus Bahadır, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Herculano Nabian dk. 87), İbrahim Akdağ, Odise Roshi (Enes Yılmaz dk. 61), Halil Can Ayan (Alcidio Raice dk. 46), Francis Ezeh (Moryke Fofana dk. 79), Mame Diouf

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Erkam Develi, Jefforson, Yunus Metin, Oğuzhan Ayaydın

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Sivasspor: Arda Erdursun, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Okan Erdoğan, Mert Çelik, Yusuf Çağlar Kefkir, Amilton (Emre Gökay dk. 66), Oğuzhan Aksoy (Charilaos Charisis dk. 90+6), Yusuf Cihat Çelik (Salih Kavrazlı dk. 58), Valon Ethemi (Burak Kapacak dk. 58), Ebrima Ceesay (Yılmaz Cin dk. 90+6)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Feyzi Yıldırım, Turan Tuzlacık, Eymen Yurdcu, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Francis Ezeh (dk. 48) (Ankara Keçiörengücü), Emre Gökay (dk. 73) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Osman Zeki Korkmaz (dk. 78) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Amilton, Yusuf Çağlar Kefkir, Ebrima Ceesay, Salih Kavrazlı (Sivasspor), İbrahim Akdağ, Wellington (Ankara Keçiörengücü)

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 8. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI SİVASSPOR İLE 1-1...

TRENDYOL 1. LİG'İN 8. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI SİVASSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere
images

Trabzonspor'da Reis: iki günlük hazırlık bekleneni aştı, taraftar desteği belirl...
images

Bursaspor son yarıda iki golle Batman Şehir'den galip ayrıldı
images

Nwaiwu: yeni hoca ile taraftara armağan ettiğimiz galibiyet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı