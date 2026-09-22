Keçiören'de sağanak sonrası yol çöktü: onlarca araç çukurda mahsur kaldı

Keçiören'de sağanak sonrası yol çöktü

Ankara'nın Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucu yol çöktü. Oluşan çukurun içinde onlarca araç kalırken, bölge kısa sürede hareketlendi.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları çıkarmak üzere olay yerine intikal ederek kurtarma çalışması başlattı. Olay yerine gelen belediye ekipleri de müdahaleye destek verdi.

bölgedeki tepkiler:

Çökmenin ardından çevredeki vatandaşlar, olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. Ekipler, öncelikle can güvenliğini sağlamak ve araçları güvenli biçimde kurtarmak için çalıştı.

ANKARA'NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE, SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE YOL ÇÖKTÜ. ONLAR ARAÇ MAHSUR KALDI.