Keçiören'de sosyal medyada paylaşılan havaya ateş görüntüleri adliyeye taşıdı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde sokakta havaya ateş açan ve o anları sosyal medyada paylaşan iki şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

olayın tespit ve yakalanma süreci:

Olay, Keçiören'de gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. S.Ç. (21), sokakta yürürken havaya ateş açtı; bu anlar yanında bulunan S.A. (22) tarafından cep telefonuyla kayda alındı ve daha sonra sosyal medya hesaplarında yayımlandı. Görüntülerin platformlarda dolaşması üzerine Keçiören Ufuktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelilerin olay öncesinde silahla ateş etme konusunda prova yaptıkları görüldü. Kamera kayıtları adım adım incelendi, şüphelilerin bindiği araç tespit edildi ve plaka üzerinden araç ruhsat sahibi ile aracı kullanan kişi belirlendi. Bu tespitler doğrultusunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

deliller, yer gösterme ve ifadeler:

Şüphelilerin cep telefonlarında sosyal medyada paylaşılan görüntülere ulaşıldı; bu görüntüler delil olarak kayda alındı. Ateş eden S.Ç. hakkında polis eşliğinde yer gösterme işlemi yaptırıldı ve olay yerinde şüpheliye ait olduğu belirlenen boş kovanlar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ifadelerinde olaydan dolayı pişman olduklarını belirten şüpheliler, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan adliyeye sevk edildi. Yer gösterme sırasında S.Ç.'nin Keçiören halkından özür dilemesi de dikkat çekti.

Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayılmasının ve güvenlik kamerası ile plaka takibinin birlikte kullanılmasının, suçun tespit ve soruşturulmasında etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

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