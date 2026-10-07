Dolar 49,2013 +0,01%
Euro 55,2681 +0,33%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.543,35 -0,10%
EUR/USD 1,1207 +0,07%
Brent Petrol 100,85 +0,65%
--°

Keçiören'de sosyal medyada paylaşılan havaya ateş görüntüleri adliyeye taşıdı

Keçiören'de gece 02.00 civarında havaya ateş açıp görüntüyü sosyal medyada paylaşan S.Ç. (21) ve S.A. (22), plaka takibiyle yakalandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 23:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Keçiören'de sosyal medyada paylaşılan havaya ateş görüntüleri adliyeye taşıdı

Keçiören'de sosyal medyada paylaşılan havaya ateş görüntüleri adliyeye taşıdı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde sokakta havaya ateş açan ve o anları sosyal medyada paylaşan iki şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

olayın tespit ve yakalanma süreci:

Olay, Keçiören'de gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. S.Ç. (21), sokakta yürürken havaya ateş açtı; bu anlar yanında bulunan S.A. (22) tarafından cep telefonuyla kayda alındı ve daha sonra sosyal medya hesaplarında yayımlandı. Görüntülerin platformlarda dolaşması üzerine Keçiören Ufuktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelilerin olay öncesinde silahla ateş etme konusunda prova yaptıkları görüldü. Kamera kayıtları adım adım incelendi, şüphelilerin bindiği araç tespit edildi ve plaka üzerinden araç ruhsat sahibi ile aracı kullanan kişi belirlendi. Bu tespitler doğrultusunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

deliller, yer gösterme ve ifadeler:

Şüphelilerin cep telefonlarında sosyal medyada paylaşılan görüntülere ulaşıldı; bu görüntüler delil olarak kayda alındı. Ateş eden S.Ç. hakkında polis eşliğinde yer gösterme işlemi yaptırıldı ve olay yerinde şüpheliye ait olduğu belirlenen boş kovanlar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ifadelerinde olaydan dolayı pişman olduklarını belirten şüpheliler, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan adliyeye sevk edildi. Yer gösterme sırasında S.Ç.'nin Keçiören halkından özür dilemesi de dikkat çekti.

Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayılmasının ve güvenlik kamerası ile plaka takibinin birlikte kullanılmasının, suçun tespit ve soruşturulmasında etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ankara’da sokakta havaya ateş edip sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara’da sokakta havaya ateş edip sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tem otoyolunda gece yarısı çarpışma: bir sürücü yaşamını yitirdi, iki kişi yaral...
images

Virajda kontrolü kaybeden araç şantiye alanına uçtu: sürücü alkollü çıktı
images

Niğde'de kavşakta çarpışma: yol kenarında 1 kişi yaralandı
images

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tem otoyolunda gece yarısı çarpışma: bir sürücü yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı

Virajda kontrolü kaybeden araç şantiye alanına uçtu: sürücü alkollü çıktı

Niğde'de kavşakta çarpışma: yol kenarında 1 kişi yaralandı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı