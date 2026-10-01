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Keçiören'de trafik ışığı talebi: bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Ankara Keçiören'de elektrikli bisikletiyle karşı yola geçen sürücüye otomobil çarptı; ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, kaza güvenlik kamerasında kaydedildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:15

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Keçiören'de trafik ışığı talebi: bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Keçiören'de çarpışma anı kameralara yansıdı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletiyle karşı yola geçmeye çalışan bir sürücüye seyir halindeki bir otomobil çarptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık ekipleri, kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza ve müdahale:

Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpan otomobilin sürücüsüne olay yerinde soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Güvenlik kamerası görüntüleri, sürücünün elektrikli bisikletiyle karşıya geçtiği sırada aracın orta şeritten geldiğini gösteriyor; yetkililer kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Çevredekilerin tepkisi ve talepleri:

Bölgede işyeri bulunanlar kaza sıklığından şikayetçi. Esnaflardan Yunus Uslu, 'Burada her gün kaza oluyor. Yetkililerden yardım istiyoruz. Kimse sesimizi duymuyor. Buraya trafik ışıkları yerleştirilmesini istiyoruz. Dün de bir kaza oldu. Bisiklet sürücüsü kavşakta bekliyordu. Aniden yola çıkınca orta şeritten gelen otomobil çarptı. Durumu ağırdı. Sürücüler bu caddedeki hız sınırına uymuyor. Bizim can ve mal güvenliğimiz yok. Güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Çok yoğun kullanılan bir yol burası. Caydırıcı cezalar uygulanabilir. Her gün kaza görmekten bıktık artık' diyerek önlem talebinde bulundu. Bölge sakinleri özellikle trafik ışığı, hız kontrolü ve caydırıcı cezalar uygulanmasını istiyor.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların sürdüğü, güvenlik kameralarının incelemeye alındığı bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ KONUŞAN ESNAFLARDAN YUNUS USLU, BÖLGEDE ÇOK FAZLA TRAFİK KAZASININ OLDUĞUNU İFADE...

OLAYLA İLGİLİ KONUŞAN ESNAFLARDAN YUNUS USLU, BÖLGEDE ÇOK FAZLA TRAFİK KAZASININ OLDUĞUNU İFADE EDEREK, "BURADA HER GÜN KAZA OLUYOR. YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ" DEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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