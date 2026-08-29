Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Keçiören'de Yeşilöz Mahallesi'nde ağaçlık alanda yangın

Keçiören'de Yeşilöz Mahallesi'nde ağaçlık alanda yangın çıktı; çevre sakinlerinin ihbarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi ve söndürme çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 19:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Keçiören'de Yeşilöz Mahallesi'nde ağaçlık alanda yangın

yangının çıkışı ve ilk ihbar:

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi sınırlarında ağaçlık bir alanda yangın başladı. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bildirildi.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve son durum:

İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken yetkililer bölgedeki çalışmaları takip ediyor. Olayın nedeni ve hasar düzeyine ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Keçiören&#039;de ağaçlık alan yangını

Keçiören'de ağaçlık alan yangını

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üşüyorum diyerek kaydırağı ateşe verdiler, kaçış anı kamerada
images

Silopi'de kırsal yangın ekiplerin müdahalesiyle bastırıldı
images

Yağışın etkisiyle Devrek'te iki ayrı kaza: iki yaralı
images

Kaş'ta alevlerin arasından kurtarılan koyunlar ve kaplumbağanın hikayesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üşüyorum diyerek kaydırağı ateşe verdiler, kaçış anı kamerada

Çaykara'da sel yükseldi: Karester Yaylası ve Uzungöl yolları ulaşıma kapandı

Yağışın etkisiyle Devrek'te iki ayrı kaza: iki yaralı

Silopi'de kırsal yangın ekiplerin müdahalesiyle bastırıldı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti