Keçiören'de Yeşilöz Mahallesi'nde ağaçlık alanda yangın

yangının çıkışı ve ilk ihbar:

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi sınırlarında ağaçlık bir alanda yangın başladı. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bildirildi.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve son durum:

İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken yetkililer bölgedeki çalışmaları takip ediyor. Olayın nedeni ve hasar düzeyine ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Keçiören'de ağaçlık alan yangını