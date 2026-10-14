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Keçiörengücü ile Iğdır FK defansların üstünlüğünde golsüz berabere kaldı

Trendyol 1. Lig 10. haftasında Keçiörengücü, Keçiören Aktepe'de Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı; birçok net fırsat gole dönüşmedi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Keçiörengücü ile Iğdır FK defansların üstünlüğünde golsüz berabere kaldı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 10. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşma, Keçiören Aktepe Stadı'nda golsüz eşitlikle tamamlandı. İki takım da maç boyunca kazandıkları bazı önemli pozisyonları gole çeviremedi ve savunmalar ön plana çıktı.

maçtan dakikalar:

Maçın ilk çeyreğinde ev sahibi atağı olarak öne çıkan an 14. dakikada yaşandı; Gökcan Kaya’nın ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Serdar Gürlerın şutu az farkla auta çıktı. 28. dakikada yine Gökcan Kaya dar açıdan şutunda kaleci Mehmet topu çeldi, seken topu önünde bulabilen Serdar Gürlerın şutu savunma tarafından engellendi.

İkinci yarıda da gol bulma çabaları sürdü; 58. dakikada Keçiörengücü’nün ortalarından seken top Wellington’un önüne düşmesine rağmen onun vuruşu direğin dibinden auta gitti. Bu ve benzeri ataklar dışında iki takım da çizgide sağlam savunma yapmayı başardı ve maç 0-0 sona erdi.

kadrolar ve hakemler:

Karşılaşmanın hakemleri Hakan Ülker, Çağrı Yıldırım ve Batuhan Bıyıklı idi. Ev sahibi kadrosunda kalede Mehmet Erdoğan yer aldı; diğer oyuncular arasında Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Duhan Aksu (Süleyman Luş dk. 46), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Odise Roshi (Herculano Nabian dk. 80), Alcidio Raice (Erkam Develi dk. 74), Francis Ezeh (Moryke Fofana dk. 81) ve Mame Diouf yer aldı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz oldu.

Iğdır FK kadrosunda ise Jakub Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Loic Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Giovanni Crociata, Moustapha Camara (Leandro Bacuna dk. 83), Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Felix Afena-Gyan dk. 69) ve Arda Çolak (Özder Özcan dk. 69) sahada yer aldı. Teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeydi.

Maçta göze çarpan kartlar arasında Francis Ezeh, Wellington, Süleyman Luş ve İbrahim Akdağ (Ankara Keçiörengücü) ile Alim Öztürk ve Moustapha Camara (Iğdır FK) sarı kart gördü.

Genel olarak karşılaşma, yoğun orta saha mücadelesi ve zaman zaman etkili olsa da sonuç üretmeyen atakların belirlediği, iki takımın da birer puanla ayrıldığı bir maç olarak kayıtlara geçti.

TRENDYOL 1. LİG’İN 10. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI IĞDIR FK İLE GOLSÜZ...

TRENDYOL 1. LİG’İN 10. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI IĞDIR FK İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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