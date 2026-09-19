Keçiörengücü-Sivasspor sınavında var dümeni Cihan Aydın'da

Atamalar:

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, bugün saat 17.00’de Sivasspor’u ağırlayacak. Müsabakanın merkez hakemi olarak Mehmet Türkmen görevlendirildi.

Hakem ve yardımcıları:

Maçta Samet Özkul ve Ömer Gezer yardımcı hakem olarak yer alacak. Hakem üçlüsünün saha içindeki iletişimi ve karar mekanizması, karşılaşmanın sağlıklı yönetimi için kritik önemde.

Video yardımcı hakemler (VAR/AVAR):

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın, AVAR ise Melis Özçiğdem olarak belirlendi. VAR ekibinin görevlendirilmesi, tartışmalı pozisyonların tekrar değerlendirilmesi ve kararların doğruluğunun sağlanmasında belirleyici rol oynayacak.

Her iki takımın da maç içindeki stratejileri ve alınacak kararlar sezonun bu döneminde önemli sonuçlar doğurabileceği için, hakem atamaları ve VAR denetimi karşılaşmanın yakından takip edilen unsurları arasında bulunuyor.

TRENDYOL 1. LİG’İN 8. HAFTASINDA OYNANACAK OLAN ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-SİVASSPOR MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) CİHAN AYDIN OLDU.