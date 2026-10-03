Keçiörengücü son dakika golüyle 59. TSYD Ankara kupasını kazandı

Keçiörengücü 59. TSYD Ankara Kupası'nı son dakikada aldı

Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetle bu yıl 59.'su düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nın sahibi oldu.

Maçın gelişimi:

Stat: Eryaman. Hakem triosu Burak Kamalak, Oğuzhan Kocaçoban ve Demirhan Emir yönetimindeydi. Karşılaşmanın tek golü, son dakikalarda geldi; Halil Can Ayan (dk. 90) Ankara Keçiörengücü adına fileleri havalandırarak maçı belirledi ve kupayı takıma getirdi.

Maç boyunca iki takım da dengeli bir mücadele sergiledi, gol pozisyonları sınırlı kaldı ve sonuç, son dakikadaki vuruşla belirlendi.

Kadrolar ve hakemler:

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat (Hasan Oğul dk. 70), Yiğit Hamza Aydar, Arda Çelik, Muhammet Ensar Çavuş, Abdurrahim Dursun (Batın Efe Sarsmaz dk. 70), Peter Etebo, Salih Uçan (Yusuf Hasan Temel dk. 83), Göktuğ Erdem (Emirzat Baycu dk. 70), Prince Martor (Ramazan Önder dk. 83), Erk Arda Aslan (Mahmut Ceyhun Alyurt dk. 83), Victor Orakpo (Mustafa Ölçer dk. 50). Teknik direktör: Metin Diyadin.

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Tuncer Duhan Aksu, Abdullah Çelik (Wellington dk. 46), Oğuzcan Çalışkan, Berkan Mahmut Keskin (Yunus Bahadır dk. 39), Erkam Develi, İbrahim Akdağ (Oğuzhan Ayaydın dk. 62), Moryke Fofana (Halilcan Ayan dk. 72), Jefferson Junior (Recep Berat Taşbakır dk. 72), Odise Roshi (Enes Yılmaz dk. 46), Herculano Nabian (Mame Diouf dk. 62). Teknik direktör: Osman Zeki Korkmaz.

Gol: Halil Can Ayan (dk. 90) (Ankara Keçiörengücü).

Sarı kartlar: Odise Roshi, Tuncer Duhan Aksu (Ankara Keçiörengücü); Prince Martor, Salih Uçan, Mustafa Ölçer (Gençlerbirliği).

59'UNCUSU DÜZENLENEN TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ (TSYD) KUPASI'NDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ 1-0 MAĞLUP EDEREK KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ.