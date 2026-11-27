Basın toplantısı ve adaylık vurgusu:

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında, ilçenin 2027 Avrupa Spor Şehri adaylığı masaya yatırıldı. Özarslan, Ankara tarihinde başkentimizin ilk kez bu unvana aday olmasının önemine dikkat çekerek, Keçiören’in 2027 yılı için Türkiye’den tek aday olarak ülkeyi ve başkenti uluslararası platformda temsil etmesinin kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Özarslan konuşmasında adaylığı sadece bir unvan hedefi olarak görmediklerini; bunun aynı zamanda Türkiye’nin spor vizyonunu Avrupa’ya taşıyacak bir fırsat olduğunu söyledi. Sporun, ilçede sağlıklı nesillerin yetişmesi, gençlerin geleceğe hazırlanması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi gibi asli hedeflerle ilişkilendirildiğinin altını çizdi.

Keçiören’in mevcut spor altyapısına dair verdiği rakamlar öne çıktı: ilçe genelinde 22 kapalı spor tesisi, 20 farklı branş, 110 antrenör ile 100 bini aşkın vatandaş spor yapma imkânına sahip. Özarslan, çocuklardan gençlere, kadınlardan engelli vatandaşlara kadar tüm yaş gruplarının sporla buluşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Gençlere yönelik hedefler:

Başkan Özarslan, gençleri madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın önceliklerinden olduğunu vurguladı: "İstiyoruz ki gençlerimiz sokakların, liselerin yerine spor alanlarında ter döksün; umutsuzluğun yerine spor yapsın; büyüyen sağlıklı bir geleceğe inansın." Özarslan, sporu günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirerek daha sağlıklı, dinç ve mutlu bir şehir oluşturmayı amaçladıklarını ekledi.

Özarslan ayrıca ACES ile kurulan uluslararası iş birliğinin Keçiören’in sportif faaliyetlerini Avrupa ve dünyaya taşımada yeni kapılar açacağına inandıklarını, hedeflerinin yalnızca unvan kazanmak değil, özgüveni yüksek ve umut dolu nesiller yetiştirmek olduğunu ifade etti.

ACES değerlendirmesi:

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Başkanı Gian Francesco Lupattelli de konuşmada söz aldı. Lupattelli, adaylık dosyasının hazırlık sürecinde Olimpiyat Komitesi Türkiye Başkanı Ozan Çakır'ın katkılarına işaret ederek, Keçiören’in sunduğu stratejiyi ve yaygın spor hizmetini övdü. Lupattelli, Keçiören’in çocuklardan büyüklerine, engelli vatandaşlara kadar geniş bir kitleye ulaşan bir sportif hizmet anlayışı sergilediğini vurguladı.

Lupattelli, değerlendirme heyetinin Keçiören’de bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kendisiyle birlikte gelen ekip üyelerinin ilçeye ilişkin çok olumlu değerlendirmelere sahip olduklarından emin olduğunu söyledi.

Toplantıya ACES Başkanı ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı Gian Francesco Lupattelli, Arnavutluk Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Fidel YlIi, ACES Yönetim Kurulu Üyesi Lukas Vorel ile ACES Türkiye Genel Sekreteri ve ACES Asya Delegesi Adem Sever katıldı. Katılımcılar, Keçiören’in spor altyapısını ve topluma dönük projelerini yerinde görme fırsatı buldu.

Belediye ve ACES yetkilileri, adaylığın Keçiören’in spor politikalarını güçlendireceğini, uluslararası iş birlikleri ve görünürlük sağlayarak ilçenin sportif faaliyetlerini genişleteceğini belirtti.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI MESUT ÖZARSLAN, "ANKARA TARİHİNDE BAŞKENTİMİZİN İLK KEZ AVRUPA SPOR ŞEHRİ UNVANINA ADAY OLMASI VE KEÇİÖREN'İMİZİN 2027 YILI İÇİN TÜRKİYE'DEN TEK ADAY OLARAK ÜLKEMİZİ VE BAŞKENTİMİZİ ULUSLARARASI PLATFORMDA TEMSİL ETMESİ BİZLER İÇİN AYRI BİR GURUR KAYNAĞI OLMUŞTUR" DEDİ.