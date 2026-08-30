Dolar 48,2461 +0,03%
Euro 56,0155 +0,26%
Bist 14.553,48 -0,60%
Altın Gram 6.959,07 -0,96%
EUR/USD 1,1604 +0,14%
Brent Petrol 88,84 +3,16%
--°

Kedi ısırığından sonra kuduz teşhisiyle entübe edilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır Sur'da kedi ısırığı sonrası kuduz teşhisi konulan N.K. (4), 10 Ağustos'ta başvurup 13 Ağustos'ta tedaviye alındı; bugün hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:19

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 17:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kedi ısırığından sonra kuduz teşhisiyle entübe edilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da kuduz teşhisiyle entübe edilen çocuk yaşamını yitirdi

Merkez Sur ilçesi kırsal Büyükkadı Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce dışarıda bir sokak kedisi tarafından dudağından ısırılan N.K. (4) isimli kız çocuğunun sağlık durumu, tedavi gördüğü hastanede kötüleşti ve çocuk hayatını kaybetti.

Olayın seyri:

Aile, çocuğun rahatsızlanması üzerine 10 Ağustos tarihinde hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda 13 Ağustos tarihinde çocuğa kuduz teşhisi kondu ve tedavi süreci başlatıldı. Teşhis sonrası çocuk entübe edilerek yoğun bakımda takip edildi.

Hastane süreci ve sonuç:

Tedavisi Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde devam eden N.K.'nin durumu, açıklanan bilgilere göre bugün olumsuzlaştı ve çocuk yaşamını yitirdi. Yetkililer ve aile tarafından yapılan başvurular, hastane kayıtları ve teşhis tarihleri haber kaynaklarında yer aldığı şekilde korunmuştur.

VEFAT EDEN ÇOCUK N.K.

VEFAT EDEN ÇOCUK N.K.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şırnak'ta emniyetten ağustos ayı güvenlik değerlendirmesi
images

Samsun'da illeri dolaşan kuyumcu hırsızı 100 bin TL'lik ziynet eşyasıyla yakalan...
images

Midelerine sakladıkları uyuşturucuyla Aksaray'da yakalanan 6 kişi tutuklandı
images

Tatvan'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da illeri dolaşan kuyumcu hırsızı 100 bin TL'lik ziynet eşyasıyla yakalandı

Midelerine sakladıkları uyuşturucuyla Aksaray'da yakalanan 6 kişi tutuklandı

Tatvan'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Manavgat şelalesi'nde baraj kapaklarının açılması adacıkta mahsur bıraktı, 6 kişi botla kurtarıldı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı