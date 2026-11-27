Kedisini kovalamaya çalışırken düşen 66 yaşındaki vatandaş yaşamını yitirdi
İnebolu ilçesi Erkekarpa köyünde meydana gelen olayda, 66 yaşındaki Cemal Mankaloğlu, balkondaki kedileri kovalamak istediği sırada dengesini kaybederek birinci kattaki balkondan aşağı düştü. Olayı hareketsiz şekilde bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
olayın oluşu:
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Mankaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, balkondan düşme şeklinde gerçekleşti.
inceleme ve işlemler:
Mankaloğlu'nun cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE BALKONDA BULUNAN KEDİLERİ KOVALAMAK İSTEDİĞİ SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEREK EVİNİN İKİNCİ KATINDAN GİRİŞ KATINA DÜŞEN CEMAL MANKALOĞLU, HAYATINI KAYBETTİ.
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