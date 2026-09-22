Kediyle farenin şehir merkezinde geçen 20 dakikalık mücadelesi kamerada

Olayın ayrıntıları:

Iğdır’ın Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde kayda geçen görüntülerde bir kedi ile fare arasında uzun soluklu bir etkileşim görüldü. Kedinin yakaladığı fareyle olan teması yaklaşık 20 dakika sürdü; zaman zaman fare hareketsiz kalarak ölü taklidi yapsa da kedi onu pençelerinden bırakmadı.

Kedi, fareyi zaman zaman elinden kaçırsa da kısa süre içinde yeniden yakalayıp oyuna devam etti. Olay, bölgedeki sabit güvenlik kameraları tarafından ayrıntılarıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerin öne çıkan anları:

Kayıtlarda, farenin hareketlerini kısıtlamak için kedinin pençelerini kullandığı, birkaç denemeden sonra fareyi kontrol ettiğini ve oyunu sürdürdüğünü görülüyor. Fare kimi anlarda tamamen hareketsiz kalarak kurtulmaya çalıştıysa da kedinin baskısını kıramadı.

Görüntüler son bölümde, kedinin fareyi ağzına alarak bölgeden uzaklaştığını gösteriyor. Olay, mahallede kısa süreli dikkati çekerken, yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

IĞDIR’DA KEDİNİN FAREYLE 20 DAKİKALIK OYUNU KAMERADA