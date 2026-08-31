Kefken'de yeni av sezonu bereket ve sürdürülebilirlik vurgusuyla açıldı

Kefken Limanı'nda törenle açıldı:

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonu Kefken Limanı'nda düzenlenen programla resmen başladı. Balıkçılar, oda ve kooperatif temsilcileri, yerel yöneticiler ile vatandaşların katıldığı törende yeni sezonun bereketli ve kazasız geçmesi temennileri paylaşıldı.

Program kapsamında denizdeki denge ve sürdürülebilir avcılığın önemi üzerine dikkat çekildi, limanda bir araya gelen balıkçılara "Rastgele" dileği iletildi. Konuşmaların ardından teknelerden denize ağ atıldı ve sezonun uğurlanması için dua edildi.

yöneticilerin ortak mesajı:

Etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sezonun bereketli geçmesi dileğinde bulunarak kamu hizmetinin ortak sorumluluk olduğuna vurgu yaptı. Büyükakın, "Bereket için bir aradayız, bereket duası için bir aradayız. Emek verdik, vermeye de devam edeceğiz; bu bizim işimiz zaten. Büyükşehir Belediyesi, belediyeler, devletin tüm kurum ve kuruluşları halk için var. Bizim varlık sebebimiz hizmet etmek. Kamu kurumları, kuruluşları, bütün bu teşkilatlar millete hizmet etmek için var. Onun için kendimize de bunu sürekli hatırlatarak diyoruz ki, ‘Sadece hizmet ediyoruz. Başkanlık ve diğer makamlar, halka ağalık, paşalık, beylik yapmanın makamları değil; hizmet etmenin makamları. ‘Millete hizmet etmek vardır, millete efendilik yoktur.’ Bizler bu belediyeleri yönetmeye talip olduğumuzda sizlere, ‘Biz bunu iyi yönetiriz, emaneti bize teslim edin’ dedik. Emaneti teslim ettiniz, biz de emanetin gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

vali ve kurumların desteği:

Konuşmasına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş "Vira Bismillah" diyerek başlayan Aktaş, balıkçılığın zor ve sabır isteyen bir meslek olduğunu hatırlattı. Aktaş, "Vatandaşımızın balık ihtiyacını karşılarken gece gündüz demeden, fırtına demeden, soğuk demeden çaba sarf ediyorsunuz. Memleketin üretimine katkıda bulunuyorsunuz" ifadelerini kullandı ve Liman Başkanlığı, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve diğer kurumların balıkçı esnafının yanında olduğunu belirtti.

Vali Aktaş, getirilen kuralların özellikle ağların büyüklüğü ve ölçüsü başta olmak üzere balık popülasyonunun korunması amacıyla uygulandığını, kurallara uyarak denizdeki dengenin korunmasının ve "Balık yok" şikayetlerinin azalmasının hedeflendiğini vurguladı.

Programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Alıcı, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, siyasi parti temsilcileri, oda ve kooperatif başkanları, muhtarlar ile çok sayıda balıkçı ve vatandaş katıldı. Tören, yetkililerin konuşmaları, denize ağ atılması ve ortak duayla son buldu.

Etkinlik boyunca öne çıkan vurgu, yerel yönetimler ile devlet kurumlarının sadece denetleyen değil; rehberlik eden, zorlukları paylaşan bir yaklaşımla balıkçı esnafının yanında olacağı ve sürdürülebilir avcılık kurallarına uyulmasının gerekliliğiydi. Katılımcılar, yeni sezonun hem ekonomik hem de ekolojik açıdan dengeli geçmesi temennisinde bulundu.

KOCAELİ’NİN KANDIRA İLÇESİNDE 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONUNUN AÇILIŞI DOLAYISIYLA PROGRAM DÜZENLENDİ. KEFKEN LİMANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA BALIKÇILARA BEREKETLİ VE KAZASIZ BİR SEZON TEMENNİSİNDE BULUNULDU.