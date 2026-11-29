kaza haberinin ayrıntıları:

Elazığ'da Kekliktepe üst geçidinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Olayda araç refüjdeki ağacı devirdikten sonra karşı şeride geçip yan yattı; kazada sürücü hayatını kaybetti.

kaza oluş biçimi:

Bingöl istikametine doğru giden Alpaslan Uzun idaresindeki 06 DV 4117 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak refüjdeki ağacı devirip karşı şeride geçip yan yattı. Sürücünün yan yatan aracın içinde sıkışması ve karşı şeritten araç gelmemesi, olayın daha büyük bir faciaya dönüşmesini önledi.

müdahale ve soruşturma:

Kazada ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, polis ve AFAD ekipleri olay yerinde müdahale etti. Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı; ancak olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız beden otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine emniyet ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı, aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

ELAZIĞ’DA YAĞIŞTAN DOLAYI KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ KAMYONET, ORTA REFÜJDE BULUNAN AĞACI DEVİREREK KARŞI ŞERİDE GEÇİP YAN YATTI. KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ