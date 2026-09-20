Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Kelceköy'de ahır yangını:
Mersin'in Mut ilçesi Kelceköy Mahallesi'nde, Salih Aktaş'a ait ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Müdahale ve söndürme çalışmaları:
Yangını fark edenler durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.
Soruşturma başlatıldı:
Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yangının nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.
MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE BİR AHIRDA ÇIKAN YANGINDA 5 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.
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