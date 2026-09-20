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Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Mersin'in Mut ilçesi Kelceköy'de Salih Aktaş'a ait ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 07:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Kelceköy'de ahır yangını:

Mersin'in Mut ilçesi Kelceköy Mahallesi'nde, Salih Aktaş'a ait ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangını fark edenler durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yangının nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE BİR AHIRDA ÇIKAN YANGINDA 5 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.

MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE BİR AHIRDA ÇIKAN YANGINDA 5 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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