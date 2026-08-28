Keles bebeğiyle kültür köprüsü: Dağder'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye anlamlı armağan

Keles bebeği takdimi Malazgirt programında öne çıktı

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Muş'ta düzenlenen programlara katılan DAĞDER Genel Başkanı Derya Başak ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa'nın temsili Keles Bebeği'ni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye takdim etti. Takdim, bölgenin geleneksel yaşamını ve kültürel mirasını ulusal platformda görünür kılma amacı taşıdı.

keles bebeğinin sembolik değeri:

Keles Bebeği'nin sunumu, Bursa Keles ilçesinin yerel değerlerinin tanıtılmasına yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi. Etkinlik, Dağ Yöresi kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflerinin bir parçası olarak değerlendirildi ve bu yönüyle anlamlı bulundu.

dağder'in kültür ve sosyal odaklı vizyonu:

DAĞDER Genel Başkanı Derya Başak, Dağ Yöresi'nin kültürel mirasını Türkiye'nin farklı noktalarında tanıtmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Dağ Yöremizin her bir değeri, geçmişten geleceğe taşıdığımız çok kıymetli bir kültürel mirastır. Keles Bebeğimiz de bu mirasın en güzel sembollerinden biridir. Malazgirt Zaferi gibi tarihimiz açısından büyük anlam taşıyan bir programda yöremizin kültürel değerini İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye takdim etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduk. DAĞDER olarak kültürümüzü yaşatmaya, tanıtmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz."

Dernek, köklerinden aldığı güçle yalnızca kültürel mirası korumayı değil; eğitim, gençlik çalışmaları, kadın projeleri, sosyal dayanışma ve uluslararası iş birlikleriyle yöre insanının geleceğine katkı sağlamayı da vizyonunun merkezine koyuyor. Üniversiteli gençlerin dayanışmasını güçlendiren faaliyetler, kadınların toplumsal hayatta güçlendirilmesine yönelik projeler ve Erasmus+ kapsamında yürütülen uluslararası gençlik projeleri DAĞDER'in öncelikleri arasında yer alıyor.

Yapılan açıklamada, Keles Bebeği takdiminin DAĞDER'in "kültürümüzü yaşatmak, değerlerimizi tanıtmak ve geleceğe taşımak" anlayışının somut bir yansıması olduğu belirtildi. Ayrıca Derya Başak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye nazik kabulü ve gösterdiği ilgi için teşekkür etti; program süresince sağlanan yakın ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı ile vakıf başkanı Ahmet Akın'a da şükranlarını iletti.

DAĞDER’DEN İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ’YE ANLAMLI HEDİYE: KELES BEBEĞİ