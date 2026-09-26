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Keleş: ereğli için çalışmayanlar koltuk sevdalısıdır

Arslan Keleş, 3 Ekim 2026 organ seçimleri öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında rakiplerini 'Ereğli sevdalısı değil, koltuk sevdalısı' diye eleştirdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Keleş: ereğli için çalışmayanlar koltuk sevdalısıdır

Keleş'in değerlendirmeleri:

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, 3 Ekim 2026 tarihinde yapılması planlanan organ seçimleri öncesinde düzenlenen 'Geleceğe Ortak Ol' aday tanıtım ve vizyon toplantısında sert değerlendirmelerde bulundu. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Keleş, rakip adaylar Sertan Yalçın ve Yüksel Balcı hakkında eleştiriler yöneltti.

Konuşmasında Yalçın için Düzce'deki yatırımlarına atıfta bulunan Keleş, “Sertan Yalçın için Düzce'ye yatırım yapıyor, Ereğli sevdalısı oluyor” sözleriyle adayın yerel bağlılığını sorguladı. Balcı hakkında ise “kendi işini yönetemiyor, odayı yönetmeye talip oluyor” ifadelerini kullandı ve rakiplerini “Bunlar Ereğli sevdalısı değil, koltuk sevdalısı. Bunlar odayı hobi bahçesi görüyor” diyerek eleştirdi.

Keleş ayrıca, rakip yönetimlerin göreve gelmesi halinde TSO'nun kayyum süreciyle karşılaşabileceği iddiasını dile getirdi ve “Odaya kayyum atatmayı düşünüyor. Buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

2030 vizyonu:

Toplantıda Kdz. Ereğli TSO'nun gelecek dönem hedefleri ve 2030 vizyonu de açıklanarak, sanayi, tarım, turizm, lojistik ve teknoloji alanlarında odaklanılacağı belirtildi. Açıklanan öncelikli başlıklar arasında Aydınlar OSB Demir Çelik İhtisas OSB, kentsel dönüşüm ve şehir estetiği, büyük kuruluşlarla entegrasyon, fındık ve kestane gibi yerel ürünlerin geliştirilmesi yer aldı.

Metinde ayrıca su ürünleri ve kafes balıkçılığı projesinin “Master Projemiz” olarak tanımlandığı; su ürünleri, kafes balıkçılığı, ulaşıma ilişkin lojistik düzenlemeler, tersaneler bölgesinin geliştirilmesi, eğitim ve teknoloji ile uluslararası ileri yaş yaşam merkezi, turizm ve konaklama alanlarının vizyon kapsamında olduğu vurgulandı. Ereğli'ye bir Teknoloji Merkezi kazandırma hedefi de toplantının öne çıkan maddeleri arasındaydı.

Seçim süreci ve aday tanıtımı:

Toplantının sonunda 3 Ekim'de yapılması planlanan organ seçimlerinde aday gösterilen isimler tanıtıldı. Keleş ve ekibi sahneye birlikte çıkarak katılımcılara tanıtıldı. Başkan, yeni dönemde ortak akıl ve birlikte hareket etme anlayışıyla ilçenin ekonomik ve ticari potansiyelini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TSO ARSLAN KELEŞ

TSO ARSLAN KELEŞ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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