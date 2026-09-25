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Keleş öğretmen ve idarecilerin taleplerini yerinde değerlendirdi

Mehmet Ali Keleş, Bolvadin Anadolu Lisesi ve Şehit Abdülkadir Kocatürk Anadolu Lisesinde öğretmen ve idarecilerin taleplerini dinleyerek not aldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Keleş öğretmen ve idarecilerin taleplerini yerinde değerlendirdi

bolvadin'de okul ziyaretleri

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, ilçedeki eğitim kalitesini yükseltme hedefiyle Bolvadin Anadolu Lisesi ve Şehit Abdülkadir Kocatürk Anadolu Lisesini bizzat ziyaret etti. Güne, ders zili öncesi yapılan görüşmelerle başlayan Keleş, yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi ve saha geri bildirimlerini topladı.

öğretmenlerle doğrudan görüşme:

İlçe Millî Eğitim Müdürü, öğretmenler odasında eğitim kadrosuyla bir araya gelerek uygulamadaki güçlü yönler ile iyileştirilmesi gereken alanlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda öğretmenlerin talepleri ve önerileri tek tek not alındı, eğitim süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik pratik çözüm önerileri tartışıldı.

idarecilerle okul durumu değerlendirmesi:

Keleş, okul idarecilerinden okulların genel durumu, devam eden projeler ve fiziki imkânlar hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaret kapsamında eksiklerin tespiti, projelerin izlenmesi ve kaynak ihtiyacının önceliklendirilmesi üzerinde duruldu. Öğretmen ve idare taleplerinin kayıt altına alınması ve takip mekanizmalarının güçlendirilmesi vurgulandı.

Ziyaretin ardından yetkililerin sahada doğrudan bilgi edinmesinin, sorunlara hızlı çözüm üretme ve uygulama süreçlerini iyileştirme açısından önemli olduğu belirtildi. Keleş’in bu tür incelemeleri, yerel eğitim politikalarının okul ihtiyaçlarına daha yakın şekilde şekillenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, İLÇEDEKİ EĞİTİM KALİTESİNİ...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, İLÇEDEKİ EĞİTİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEMEK AMACIYLA OKUL ZİYARETLERİNE ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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