AP genel kurulunda Gazze tartışması:

Avrupa Parlamentosu genel kurulunda Gazze'deki insani durum ve yardım erişimi tartışıldı. İrlandalı AP üyesi Billy Kelleher, Avrupa'nın İsrail üzerinde yeterli diplomatik baskıyı kurmadığını savunarak "Avrupa bu konuda ahlaken iflas etmiştir" dedi ve Birleşik Krallık ile AB arasındaki güvenilirliğin zedelendiğini vurguladı.

Oturumda konuşan AB Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamamasını "siyasi tercih" olarak niteledi. Lahbib, 150 binden fazla çadırın Gazze dışında bekletildiğine dikkat çekti ve barınma malzemelerinin mevcut olduğunu söyledi.

insani yardım erişimi ve sorumluluk:

Lahbib oturum açılışında, "Barınma malzemeleri mevcut, kaynaklar seferber edildi ve insani yardım kuruluşları bunları ulaştırmaya hazır" dedi ve sürdürülen gecikmelerin insani kapasite eksikliğinden değil, siyasi tercihten kaynaklandığını belirtti: "İsrail hükümetinin politikasında değişiklik olmadan insani yardımda anlamlı bir artış sağlanamaz."

İrlanda Devlet Bakanı Charlie McConalogue ise İsrail'e yardım girişlerine izin verme çağrısını yineleyerek, yardımların "yeterli ölçekte ve kesintisiz" ulaştırılmasının ve Gazze'nin tüm sınır kapılarının yeniden açılmasının gerektiğini söyledi.

Belçikalı AP üyesi Hilde Vautmans, Gazze'deki çocukların yaşadığı travmayı vurguladı: "Gazze'de küçük bir kız, içlerinde patlayıcı bulunabileceği için oyuncaklardan korktuğunu söylüyor." Bu örnek, bölgedeki sivil hayatın yaşadığı normalleşmeyi sorgulayan konuşmaların merkezine oturdu.

yaptırım ve diplomatik seçenek çağrıları:

Danimarkalı parlamenter Villy Sovndal, kınamanın yetersiz kaldığını belirterek daha güçlü adımlar talep etti: "Ortaklık Anlaşması'nı da tamamen askıya almamız ve bazı İsrailli bakanlara yaptırım uygulamamız gerekiyor." Sovndal, hem insani yardıma hem de gazetecilere tam erişim sağlanmasının zorlanması gerektiğini söyledi ve 2025 tarihli ateşkes anlaşmasına uyulması çağrısında bulundu.

Lynn Boylan insani yardımların tek başına yeterli olmayacağını, çözümün yaptırımlar, silah ambargoları, Ortaklık Anlaşması'nın sona erdirilmesi, yerleşimlerle ticaretin yasaklanması ve kasıtlı tahrip edilen AB finansmanlı altyapı için tazminat talepleri gibi adımlardan geçtiğini savundu.

Hollandalı AP üyesi Catarina Vieira ateşkesin sivilleri ve yardım çalışanlarını korumadığını belirterek "Soykırımı normalleştirdik" ifadesini kullandı ve son dönemde bir UNRWA çalışanının daha öldürüldüğünü hatırlattı. Fransız AP üyesi Chloé Ridel ise Avrupa liderlerine empati çağrısında bulunarak, çocuklarıyla su basmış bir çadırda yaşamanın nasıl olduğunu hayal etmelerini istedi.

Oturum, Avrupa'nın izlediği politikaların etik ve hukuki boyutları konusunda sert eleştirilerle sona erdi. Kelleher, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında verdiği yakalama kararına atıfta bulunarak, buna rağmen İsraillilere Refah'tan yiyecek, ilaç ve barınma malzemesi geçirilebilmesi için halen "yalvarıldığını" ifade etti ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmaması halinde Avrupa'nın uluslararası hukuk konusundaki güvenilirliğinin sıfır olacağını savundu.

Genel değerlendirme: Oturum, insani yardımın ulaştırılmasındaki engellerin siyasi kararlarla ilişkili olduğuna dair ortak bir kabul ve bazı milletvekilleri tarafından önerilen yaptırım, ambargo ve diplomatik adımların tartışılmasına sahne oldu. AP içindeki farklı parlamenterler, Avrupa kurumlarının şu anki yaklaşımının değişmesi gerektiği yönünde birleşti.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) İrlandalı üyesi Billy Kelleher, Gazze konusunda Avrupa’ya tepki göstererek, "Avrupa bu konuda ahlaken iflas etmiştir" ifadelerini kullandı. Danimarkalı Parlamento Üyesi Sovndal ise, "Ortaklık Anlaşması’nı da tamamen askıya almamız ve bazı İsrailli bakanlara yaptırım uygulamamız gerekiyor" dedi.