Kahramanmaraş'ta kelle ve kemikten oluşan sergi

Kahramanmaraş Onikişubat'ta faaliyet gösteren paça ustası Remzi Ulaş, çorba yapımında kullandığı büyük ve küçükbaş hayvan kellelerini atmak yerine dekoratif ürünlere dönüştürerek iş yerinde ve deposunda sergiliyor. Toplamda 300 kelle ve kemikten oluşan koleksiyonunda askılıklar, avizeler, abajurlar ve plaketler öne çıkıyor.

Hazırlık ve dönüşüm süreci:

Ulaş, üretimin ilk aşamasında kelleleri dezenfekte ediyor; ardından vernikleyip boyama uygulamaları yapıyor. Kolleksiyonun doğal kurutma aşaması öne çıkıyor: kelleler yaklaşık olarak 1 yıl boyunca güneş ve yağmur altında bekletiliyor, sonrasında kurutma ve zımparalama işlemlerinden geçiriliyor. Parçalar doğal tuzlu suda bekletildikten sonra aksesuarlar takılıyor ve vernikleme ile son haline getiriliyor. Ulaş bu süreci sabır işi olarak tanımlıyor.

Hedefler, ilham ve ilgi:

İşi hobi olarak başladığını söyleyen Ulaş, Türkiye’nin ilk kemik sanatları müzesini kurma hedefini dile getiriyor. Koleksiyonda eti yenilen 51 farklı hayvan ırkına ait kellelerin bulunduğunu belirtiyor ve Maraş mutfağından esinlendiğini vurguluyor: şehirde paça, tarhana ve dondurma kültürü öne çıkıyor. Ulaş, Maraş paçasının özellikle kış aylarında komşu illerden yoğun ilgi gördüğünü, misafirlerin Türkiye’nin çeşitli illerinden geldiğini aktarıyor.

Ulaş’ın çalışmaları hem zanaatkâr yönü hem de atıkların değerlendirilmesi açısından dikkat çekiyor; oluşturduğu koleksiyon, gelen ziyaretçiler ve müşteriler için hem estetik hem de yerel kültüre bağlı bir anlatı sunuyor.

REMZİ ULAŞ, TÜRKİYE'NİN İLK KEMİK SANATLARI MÜZESİNİ KURMAK İSTEDİĞİN İFADE ETTİ.