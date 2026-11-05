Keltepe kış sezonuna donanımlı hazırlanıyor

Keltepe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor:

Karabük'ün kış turizminin önemli noktalarından 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon için hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Merkez, Karabük şehir merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve ziyaretçilere güvenli, konforlu bir deneyim sunmak üzere teknik ekiplere bakım çalışmalarını hızlandırdı.

mekanik ve teknik kontroller:

Bakım programı kapsamında telesiyej sisteminin makara ve rulman bakımları yapılıyor; hat kontrolleri ise röntgen sistemiyle gerçekleştiriliyor. Ekipler, mekanik sistemlerin işleyişini ve güvenliğini artırmak için günlük testler ve parça değişimleri uyguluyor. Bu süreçte öncelik, ziyaretçilerin sezon boyunca kesintisiz ve emniyetli hizmet almasını sağlamak.

pist ve hizmet altyapısı:

Keltepe, 5 bağımsız pist yapısıyla farklı seviyedeki sporculara hitap ediyor. Tesiste 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre teleski ve yeni başlayanlara yönelik baby lift sistemi bulunuyor. Merkez, özellikle günübirlik ziyaretlere uygun altyapısı ve çeşitlilik gösteren pistleriyle hem kayak öğrenenlere hem de deneyimli sporculara hizmet veriyor.

Teknik ekipler ve işletme yetkilileri, sezon açılışına kadar bakım, test ve küçük onarım çalışmalarını sürdürerek Keltepe Kayak Merkezi'ni yeni kış sezonuna hazır hale getireceklerini belirtiyor; ziyaretçi güvenliği ve konforu sürecin odağında tutuluyor.

KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.