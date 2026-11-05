Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,1320 -0,08%
Bist 11.274,50 -0,52%
Altın Gram 6.554,87 -1,18%
EUR/USD 1,1188 -0,27%
Brent Petrol 99,05 +0,77%
--°

Keltepe kış sezonuna donanımlı hazırlanıyor

Keltepe Kayak Merkezi'nde mekanik ve teknik kontroller sürüyor; telesiyej, teleski ve baby lift sistemleri yeni sezona bakım ve testlerden geçiriliyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:14

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 15:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Keltepe kış sezonuna donanımlı hazırlanıyor

Keltepe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor:

Karabük'ün kış turizminin önemli noktalarından 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon için hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Merkez, Karabük şehir merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve ziyaretçilere güvenli, konforlu bir deneyim sunmak üzere teknik ekiplere bakım çalışmalarını hızlandırdı.

mekanik ve teknik kontroller:

Bakım programı kapsamında telesiyej sisteminin makara ve rulman bakımları yapılıyor; hat kontrolleri ise röntgen sistemiyle gerçekleştiriliyor. Ekipler, mekanik sistemlerin işleyişini ve güvenliğini artırmak için günlük testler ve parça değişimleri uyguluyor. Bu süreçte öncelik, ziyaretçilerin sezon boyunca kesintisiz ve emniyetli hizmet almasını sağlamak.

pist ve hizmet altyapısı:

Keltepe, 5 bağımsız pist yapısıyla farklı seviyedeki sporculara hitap ediyor. Tesiste 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre teleski ve yeni başlayanlara yönelik baby lift sistemi bulunuyor. Merkez, özellikle günübirlik ziyaretlere uygun altyapısı ve çeşitlilik gösteren pistleriyle hem kayak öğrenenlere hem de deneyimli sporculara hizmet veriyor.

Teknik ekipler ve işletme yetkilileri, sezon açılışına kadar bakım, test ve küçük onarım çalışmalarını sürdürerek Keltepe Kayak Merkezi'ni yeni kış sezonuna hazır hale getireceklerini belirtiyor; ziyaretçi güvenliği ve konforu sürecin odağında tutuluyor.

KELTEPE KAYAK MERKEZİ&#039;NDE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Shakespeare'in 'On İkinci Gece'si kocaeli sahnesinde yeni bir dille buluşuyor
images

Göbeklitepe film festivali sanat, söyleşi ve arkeolojiyi Şanlıurfa'da buluşturdu
images

Balıkesir'de gençlere köprü: Marmara kariyer fuarı için geniş katılımlı protokol
images

Dağmarmara köyü taş doku ve sanatla yeniden canlanacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Iğdır'da yüksek zirveler erken kış örtüsüyle beyaza büründü

Kocaeli'de mezarlıklarda güvenlik ve düzen için duvar ve kapı yenilemeleri

İhsaniye saldırısında üç Kırşehirli esnaf hayatını kaybetti

Elazığ’da tel kırma kursuyla geleneksel el sanatları yeni kuşağa aktarılacak

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi