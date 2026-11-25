Keltepe'de kar yağışı etkili oldu:

Karabük'te gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kentin önemli kış turizmi merkezlerinden Keltepe Kayak Merkezini beyaza bürüdü. Bölgedeki yağış aralıklarla sürerken pistler ve çevredeki ormanlık alanlar karla kaplandı, ortaya tipik kış manzaraları çıktı.

Merkezin konumu ve yüksekliği, yağışın etkisini artıran faktörler arasında öne çıktı; tesisin yaklaşık 2 bin rakımda bulunması nedeniyle kar örtüsü yer yer yoğunlaştı. Karabük şehir merkezine uzaklığı da ziyaretçi akışı için ulaşılabilir bir mesafe oluşturuyor.

Pistler ve teknik donanım:

Keltepe Kayak Merkezi, farklı zorluk seviyelerine hitap eden organizasyonuyla dikkat çekiyor. Tesis bünyesinde 5 bağımsız pist bulunuyor; bunlara hizmet veren sistemler arasında 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre uzunluğunda teleski ve yeni başlayanlar için baby lift yer alıyor. Bu altyapı, hem öğrenmek isteyenler hem de deneyimli kayakçıların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte.

Kış turizmi açısından beklentiler:

Günübirlik ziyaretçilere hizmet veren merkezde devam eden kar yağışı, yeni kayak sezonu öncesi olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. Kar örtüsünün yeterli seviyeye ulaşmasıyla pistlerin hazırlanması ve sezon açılışı için elverişli koşullar oluşması bekleniyor.

Yağışın oluşturduğu beyaz örtü, ziyaretçilere görsel açıdan da çekici kareler sundu; Keltepe'deki kar yağışı ve çevresinin beyaza bürünmesi, drone ile görüntülendi ve bölgedeki kış turizmi potansiyelini gözler önüne serdi.

Yetkililer ve işletmeciler, kar sezonunun başlamasıyla birlikte güvenlik ve pist hazırlıklarıyla ilgili çalışmaların hızlanacağını belirtiyor; böylece tesisin misafir ağırlamaya hazır hale gelmesi hedefleniyor.

KARABÜK'TE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, KENTİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ NOKTALARINDAN KELTEPE KAYAK MERKEZİ'Nİ BEYAZA BÜRÜDÜ. YAKLAŞIK 2 BİN RAKIMLI MERKEZDE KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR.