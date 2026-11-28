Keltepe'de gençlik buluşması

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatı, Keltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen programla gençlerle bir araya geldi. Keltepe'nin eşsiz doğasında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar ateş başında sohbet ederek zaman geçirdi ve birbirleriyle bağ kurma fırsatı buldu.

programın içeriği:

Programa; Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt katıldı. Gençlerle bir araya gelen heyet, samimi sohbetler gerçekleştirdi ve etkinliğin akışı boyunca gençlerin görüşlerine kulak verdi.

değerlendirme ve teşekkür:

Ferhat Salt, organizasyonda emeği geçen İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Safa Öz ve teşkilat mensuplarına ile programa katılan gençlere teşekkür etti. Etkinlik, katılımcılar arasında iletişimi güçlendiren ve gençlerin bir arada vakit geçirmesini sağlayan bir buluşma olarak tamamlandı.

AK PARTİ KARABÜK İL GENÇLİK KOLLARI TEŞKİLATI TARAFINDAN KELTEPE KAYAK MERKEZİ’NDE GENÇLİK BULUŞMASI DÜZENLENDİ.