toplantının gündemi:

Erzincan’ın Kemah ilçesinde, Kemah Kaymakamı Resul Tutay başkanlığında bir araya gelen yerel yönetim ve kurum yetkilileri, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi. Toplantıya Belediye Başkanı Cevdet Bayram ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Görüşmelerde yol güvenliği, ulaşımın aksamaması, enerji arzının sürekliliği ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi gibi öncelikli başlıklar ele alındı; kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi vurgulandı.

uygulama ve sorumluluklar:

Toplantıda, kış şartlarına ilişkin alınacak önlemlerin uygulanması ve kurumlar arası iş birliği esasları üzerinde duruldu. Yetkililer, kurumların hazırlık düzeylerinin artırılmasının önemine dikkat çekti ve koordinasyon mekanizmalarının etkin biçimde işletilmesi gerektiğini ifade etti.

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, tüm kurumların kış şartlarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını vurguladı. Yerel yönetim ile ilgili kuruluşlar arasında iletişim ve eşgüdümün sürdürüleceği bildirildi.

ERZİNCAN'IN KEMAH İLÇESİNDE KIŞ MEVSİMİNDE YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ