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Kemah'ta miras odaklı adım: Sultan Melik Türbesi restorasyonu yerinde incelendi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve EBYÜ Rektörü Ufuk Kuyrukluyıldız, Kemah'taki Sultan Melik Türbesi'nde süren restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 08:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kemah'ta miras odaklı adım: Sultan Melik Türbesi restorasyonu yerinde incelendi

Kemah'ta Sultan Melik Türbesi restorasyon çalışmaları incelendi

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bulunan Sultan Melik Türbesinde yürütülen restorasyon çalışmaları, yerinde yapılan incelemeyle değerlendirildi.

heyet ve katılımcılar:

İncelemeye Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız öncülük etti. Ziyarette Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram ve ilgili birim amirleri de hazır bulundu.

koruma hedefleri ve değerlendirme:

Heyet, restorasyon alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek projeyi yürüten yetkililerden bilgi aldı. İncelemede, türbenin özgün dokusunun korunmasına ve tarihi ile kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülen faaliyetler ele alındı.

Ziyaret, restorasyon çalışmalarının mevcut durumu ve ilerleyişine ilişkin değerlendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi.

KEMAH SULTAN MELİK TÜRBESİ’NDEKİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

KEMAH SULTAN MELİK TÜRBESİ’NDEKİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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