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Kemah'ta Sultan Melik türbesi restorasyonla ayağa kaldırılıyor

Kemah'ta Sultan Melik türbesinde restorasyon başlatıldı; proje tarihi dokuyu koruyup türbe ve çevresini Arkeopark niteliğine dönüştürmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 07:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kemah'ta Sultan Melik türbesi restorasyonla ayağa kaldırılıyor

Kemah'ta Sultan Melik türbesinde restorasyon çalışmaları başladı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, ilçenin en önemli tarihi ve kültürel varlıklarından biri olan Sultan Melik Türbesi ve çevresinde kapsamlı restorasyon ile düzenleme çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmaların amacı, türbenin özgün tarihi dokusunu koruyarak mekânı hem koruma altına almak hem de yeniden düzenlemek olarak açıklandı.

projenin hedefleri ve yerel yaklaşım:

Belediyenin duyurusunda çalışmaların "Mengücekli’den Osmanlı’ya, Kemah’ın hafızası onarılıyor" anlayışıyla yürütüldüğü vurgulandı. Proje tamamlandığında türbe ve çevresinin Arkeopark Açık Hava Müzesi niteliği kazanmasının hedeflendiği bildirildi. Bu yaklaşım, alanın hem koruma hem de ziyaretçi erişimi açısından yeniden düzenlenmesini amaçlıyor.

Restorasyon sürecinde önceliğin yapının tarihi özelliklerinin korunması olduğu, mevcut malzeme ve örüntülerin mümkün olduğunca muhafaza edileceği belirtildi. Düzenlemelerin, bölgenin geçmişini görünür kılacak şekilde planlandığı ifade edildi.

mimari özellikler ve mezar yapısına ilişkin bilgiler:

Sultan Melik Türbesi, bir kayalık platform üzerine inşa edilmiş olup tuğla duvarlarla örülen sekizgen planlı bir yapı olarak dikkat çekiyor. Türbenin alt bölümünde mezar odası yer alıyor; bu odanın ortasında üst bölümü taşıyan sekizgen bir sütun bulunuyor. Yapının tuğla örgü düzeni, tavan silmeleri ve özgün mezar yapısı tarihsel özelliklerini koruyor.

Türbenin Mengücek Beyliği döneminden günümüze ulaşan yapılardan biri olduğu belirtiliyor. Kaynaklarda, Sultan Melik'in 1071-1080 yıllarında Kemah, Erzincan, Divriği ve Şarki Karahisar bölgelerinde hakimiyet kurduğu; bölgede kurulan Mengücek Beyliği'nin ise 1228 yılına kadar varlığını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Yerel anlatılarda türbe halk arasında "Sultan Melek" adıyla da anılıyor. Türbede, Mengücek Beyliği döneminde yaşayan Sultan Melik’e ait olduğu belirtilen bir mumya ile birlikte beş mezarın bulunduğu kaydedildi.

Başlatılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları, yapının korunması ve bölgenin kültürel değerlerinin görünürlüğünün artırılması açısından önem taşıyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin hem yerel hafıza hem de ziyaretçi açısından daha erişilebilir bir kültür alanına dönüşmesi amaçlanıyor.

KEMAH&#039;TA TARİHİ SULTAN MELİK TÜRBESİ&#039;NDE RESTORASYON ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

KEMAH'TA TARİHİ SULTAN MELİK TÜRBESİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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