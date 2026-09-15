Kemah'ta Sultan Melik Türbesi restorasyonuyla geçmişe özenli dokunuş

Denetim sahada yapıldı:

Kemah Kaymakamı Resul Tutay ve Belediye Başkanı Cevdet Bayram, Sultan Melik Türbesi ile çevresinde süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme sırasında yetkililerden yürüyen işler ve mevcut durum hakkında bilgi alan heyet, çalışmalardaki ilerlemeyi değerlendirdi.

Çalışmanın önemi:

Kaymakam Tutay, türbenin ilçenin tarihî ve kültürel mirası arasında bulunduğunu vurgulayarak, yapılan çalışmaların gelecek nesillere bu mirasın en iyi biçimde aktarılması açısından önem taşıdığını belirtti.

Denetimler sırasında projenin sağlıklı ilerlemesi ve çevre düzenlemelerinin bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmesi gerektiği üzerinde duruldu; yetkililer çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

KEMAH’TA SULTAN MELİK TÜRBESİ’NDEKİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI İNCELENDİ